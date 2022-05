Vediamo insieme come possiamo realizzare una lasagna, anche all’ultimo minuto, con solamente 2 ingredienti comunissimi!

A chi non piace mangiare un bel primo piatto preparato con amore, magari nel fine settimana, o per una giornata particolare? Ma se come al solito, abbiamo mille impegni e poco tempo e magari ci dimentichiamo di comprare tutto l’occorrente tradizionale, cosa possiamo fare?

Oggi vi vogliamo mostrare la ricetta di una super lasagna ma che possiamo fare con 2 ingredienti, insomma una bontà come al solito veloce e molto buona, e poi diversa dal solito!

Lasagna con 2 ingredienti? E’ possibile e facilissima

Ma avete capito con cosa la prepariamo? E’ un’ottimo condimento verde, che piace anche moltissimo ai bambini, lo sappiamo per certo, ed arriva da una regione italiana bellissima, la Liguria.

Stiamo per preparare delle incredibili lasagne al pesto! Ma ecco che vi indichiamo cosa ci occorre, unica raccomandazione, le dosi scritte sono per 4 porzioni circa, quindi regolatevi di conseguenza:

300 gr di pesto

200 gr di provola affumicata

300 gr di mozzarella

Grana grattugiata

300 gr di lasagne fresche

500 ml di besciamella

Possiamo come al solito, poi modificarla con quello che preferiamo o che magari abbiamo nel nostro frigorifero e somiglia al nostro ingrediente, oppure aggiungere anche qualcosa per renderla ancora più gustosa.

Iniziamo però la preparazione mettendo il nostro pesto insieme alla besciamella in un contenitore e mescoliamo per bene il tutto con un cucchiaio, e poi prendiamo il nostro bel contenitore delle lasagne.

Mettiamone, come sempre, un pochino sul fondo, e poi aggiungiamo le nostre lasagne, mettiamo un po’ del nostro condimento ed aggiungiamo la mozzarella che in precedenza avevamo tagliato a cubetti, o come vogliamo.

Continuiamo con il prossimo stato, ma questa volta mettendo la scamorza affumicata, alternando quindi tra i vari strati i due formaggi che abbiamo a disposizione, ricordiamoci di chiudere sempre con il nostro sughetto di pesto e besciamella.

Su quest’ultimo strato, invece metteremo sia la scamorza che la mozzarella, quindi regoliamoci con il quantitativo che mettiamo all’interno, nei vari strati della nostra lasagna speciale!