Scarpe: ecco perchè vanno sempre tolte quando torni a casa!

Una sana abitudine prima di entrare a casa è quella di togliersi le scarpe. Al di là del significato culturale a seconda dei paesi dove ci troviamo, è comunque molto importante farlo. Scopriamo perché.

Una sana abitudine che dobbiamo assolutamente considerare è quella di togliere le scarpe prima di entrare a casa. Se immaginiamo tutto quello che calpestiamo in strada e che successivamente portiamo nelle nostre case proprio tramite le scarpe, è incredibile e dannoso per la salute di tutti, animali domestici compresi.

Anche se pensiamo che le nostre scarpe siano pulite, non sempre è così. Si nascondono anche microbi invisibili.

Perché dovremmo sempre avere la sana abitudine di toglierci le scarpe prima di entrare a casa

Incredibile quello che la scienza e la ricerca ha rilevato facendo proprio uno studio su tutti i microbi che le scarpe veicolano negli ambienti anche se per molti questa è solo una paranoia e che non è mai morto nessuno, non bisogna sottovalutare il grande rischio.

Ma cosa è presente sotto le nostre scarpe di così dannoso per la nostra salute? Innanzitutto ci sono elementi radioattivi, poi dei prodotti chimici come quelli usati nell’imballaggio alimentare, industriale. A questo si aggiungono le micro plastiche, i disinfettanti chimici, i geni che fanno sì che i batteri resistano agli antibiotici

Addirittura è stata rilevata la presenza di arsenico, cadmio e piombo che sono incolori e inodori. Da non sottovalutare anche quello che gli animali domestici portano a casa dato che le loro zampe sporche possono essere un grande veicolo di contaminazione delle superfici domestiche.Si consiglia sempre di pulire bene le loro zampe prima di farli rientrare a casa. le loro zampe sono come le nostre scarpe, portano di tutto.

Un grande consiglio è proprio quello di avere una scarpiera all’ingresso della casa, appena si entra si depositano le scarpe e poi si entra. Anche la sana abitudine di mettere un panno pulito e un flacone spray con il 70% di alcol vicino alla porta per pulire le suole delle scarpe è ottimo. Basta infatti spruzzare sulla suola delle scarpe, strofinare bene sul panno.

È proprio il casi di dire che la salute comincia anche dalle scarpe !