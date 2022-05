Imma Tataranni 2, quando andranno in onda le nuove puntate: alcune informazioni sulla nuova stagione della fiction di Rai 1.

Dopo una prima esaltante stagione, i fan si sono subito messi in trepidante attesa dei nuovi episodi di Imma Tataranni, serie poliziesca con protagonista Vanessa Scalera.

Inizialmente, la seconda stagione della fiction Rai era prevista per questa primavera, ma arrivati alla fine di aprile nel palinsesto di Imma Tataranni non c’è traccia. Quando andranno in onda i nuovi episodi? Ecco qualche informazione a riguardo.

Imma Tataranni 2, quando andranno in onda le nuove puntate: qualche informazione

Dovrebbero essere quattro i nuovi appuntamenti per la serie, che andranno a formare la seconda stagione; sebbene siano stati annunciati da tempo, siamo ormai alle porte dell’estate e non è previsto nel palinsesto il prossimo ritorno della serie.

Quando ci sarà dunque modo di vedere di nuovo in azione l’investigatrice piuttosto fuori dagli schemi di Matera? Stando a quanto riportato da Superguida TV, si dovrà attendere ancora un po’ prima di vedere di nuovo in scena la Scalera.

A quanto pare infatti, la seconda stagione della fiction dovrebbe andare in onda a settembre, aprendo così la nuova stagione televisiva di Rai 1; non è chiaro quali siano stati i motivi che hanno spinto la Rai a ritardare il ritorno della fiction, ma i fan potrebbero dover aspettare ancora qualche mese per scoprire il proseguo della narrazione.

Al momento quindi, Imma Tataranni 2 andrà in onda all’incirca a metà settembre, intorno al 15; non si escludono però ulteriori colpi di scena, con la Rai che potrebbe anche decidere di stravolgere le carte in tavola e far felici tutti gli spettatori, mettendoli nel palinsesto addirittura a maggio o a giugno.

Se l’intenzione è quella però di trasformare la fiction in un ‘nuovo’ Montalbano, allora è più probabile che i nuovi episodi vengano lasciati per settembre, aprendo la stagione 2022-2023 alla grande; al momento poi, la Rai è in buone mani con tantissime fiction di successo come ad esempio Nero a metà, giunto alla terza stagione.