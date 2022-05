Chirurgia estetica: ecco come avere delle agevolazioni fiscali!

Vediamo meglio insieme come possiamo andare dal chirurgo estetico e poi avere anche delle agevolazioni fiscali da parte dello stato.

In tantissimi spesso pensano di poter andare a sistemare qualche piccolo difetto con il quale, magari, non si sentono a proprio agio, ma poi veniamo bloccati magari dai costi particolarmente elevati.

Noi oggi vi vogliamo indicare quando e come è possibile richiedere anche delle agevolazioni fiscali dopo che siamo andati a fare questo piccolo ritocco, quindi non ci perdiamo in parole e vediamo meglio.

Chirurgo estetico: come avere delle agevolazioni fiscali!

In tantissime, ma anche uomini spesso abbiamo in mente magari di dare una sistemata alle nostre labbra, oppure vogliano sistemare il naso, ma una cosa è molto importante, se l’intervento è puramente estetico non abbiamo la possibilità di fare nulla.

Se invece ha anche altre finalità possiamo richiedere le detrazioni del 19% sulla spesa che abbiamo effettuato, proprio all’Agenzia delle Entrate per l’intervento specifico che abbiamo fatto.

Facciamo un esempio pratico, se mi rifaccio il naso semplicemente perchè non mi piace, perchè troppo grande, cadente o quant’altro non possono fare nulla, ma se ho dei problemi si.

Viene il tutto chiarito con una circolare 7/E del 2018 proprio dell’Agenzia dove indica che gli interventi di chirurgia estetica si possono detrarre se vanno a farci recuperare la funzionalità oppure se servono per riparare inestetismi dovuti da malattie oppure da incidenti.