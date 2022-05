Amadeus, ecco il programma in prima serata: il noto conduttore Rai pronto a riprendersi nuovamente la scena dopo il Festival di Sanremo.

Amadeus torna di nuovo in prima serata con un ulteriore programma, pronto ad intrattenere il pubblico; il conduttore è senza dubbio uno dei volti di punta della Rai, tanto che oltre a condurre I Soliti Ignoti è fisso ormai su tanti altri programmi, compreso l’importantissimo appuntamento del Festival di Sanremo.

A quanto pare, Amadeus è ora pronto di nuovo a prendersi la scena con un programma mandato in onda in prima serata; ecco di cosa si tratta, il nuovo progetto del conduttore ravennate.

Amadeus, ecco il programma in prima serata: tutto sul nuovo progetto del conduttore

La Rai sta iniziando già a lavorare alla prossima stagione televisiva, per cercare di mantenere alto il livello della programmazione e competere soprattutto con le reti Mediaset.

Da tempo, si vocifera del ritorno di Arena, show che Amadeus ha già lanciato quest’anno; visto il successo ottenuto, pare proprio che il programma tornerà nel palinsesto anche nella prossima stagione televisiva, occupando uno slot importante come la prima serata del sabato sera.

Stando a quanto riportato da TvBlog infatti, Arena andrà in onda a partire da sabato 17 settembre, per poi continuare per un totale di tre appuntamenti fino al 1 ottobre; la Rai spera di aprire la stagione nel migliore dei modi sulla sua rete ammiraglia, che dopo il programma di Amadeus consegnerà il sabato sera (salvo cambiamenti improvvisi) a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

La Rai dovrà anche fronteggiare il ‘problema’ Mondiali di Calcio in Qatar, che purtroppo non vedranno protagonisti la nostra Nazionale; ancora incerta la trasmissione delle partite, ma in caso potrebbe portare a qualche slittamento dei consueti programmi.

Amadeus comunque non avrà problemi con il suo Arena, né tantomeno con la nuova consueta edizione de I Soliti Ignoti, game show ormai diventato un must nello slot dopo il TG1; il conduttore dovrebbe poi essere riconfermato come direttore artistico del Festival di Sanremo 2023, continuando a realizzare successi su successi nella sua carriera televisiva.