Fai due docce al giorno? Ecco cosa succede al tuo corpo

Ami fare due o più docce in un giorno? Probabilmente non sei a conoscenza di cosa accade al tuo corpo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Se sei una di quelle persone che adora passare ore ed ore sotto la doccia, ti consigliamo di continuare a leggere questo interessante articolo. Sappiamo che fare una bella doccia calda può essere molto rilassante, ma se questa abitudine viene ripetuta più volte al giorno potrebbe essere molto rischioso per il tuo corpo.

Molte persone amano fare sia la doccia appena svegli che una prima di andare a letto, se rientri in questa categoria, sappi che oltre a dover fare i conti con la bolletta dell’acqua e del gas, dovrai anche stare attento al tuo corpo.

In pochi sanno che farsi più docce al giorno può essere molto rischioso per i capelli, la pelle e persino per la salute riproduttiva. Per questo motivo oggi vi sveleremo cosa accade quando decidete di farvi più volte al giorno la doccia. Siete curiosi di scoprirlo? Vediamolo insieme.

Fai più docce al giorno? Ecco cosa accade al tuo corpo

In molti preferiscono lavarsi più volte al giorno, chi per una questione di igiene e chi solo perché ama stare sotto l’acqua calda. Purtroppo, questa pratica oltre a far male al vostro portafoglio, potrebbe portare dei gravi problemi alla vostra salute.

Il primo riguarda i capelli, subito dopo aver fatto la doccia la nostra chioma apparirà pulita e morbida, ma attenzione, fare più volte la doccia in un giorno, può rendere i nostri capelli unti. Il motivo sta proprio nei prodotti che utilizziamo, questi li rendono deboli con la tendenza a sporcarsi più facilmente.

Il secondo invece riguarda la pelle, chi fa tante doccia in un giorno tende anche ad utilizzare molto sapone, questo se utilizzato in quantità eccessive fa male al nostro corpo.

Il motivo? Oltre ad igienizzare, questo va a rimuovere anche i batteri sani che sono fondamentali per non ammalarsi. Per questo motivo chi fa tante docce tende spesso ad avere più malanni.

Infine, l’ultimo problema riguarda la salute produttiva, in pochi sanno che chi fa tante docce rischia malattie batteriche nell’apparato genitale, irritazione. Per questi motivo è consigliato ridurre le docce ad una al giorno. Voi cosa ne pensate?