Uomini e Donne, arriva Antonio Zequila? Parla lui: ecco la situazione dell’attore e opinionista napoletano col dating show.

Dopo aver introdotto il trono over nel suo Uomini e Donne ormai da diversi anni, Maria De Filippi sembra prontissima a lanciare una nuova versione del suo dating show dedicata ai vip.

Mentre non è ancora chiaro come si svolgeranno le varie frequentazioni, pare che alla conduzione non ci sarà la De Filippi ma un altro volto noto di Mediaset, ovvero Silvia Toffanin. Quanto ai nuovi ‘tronisti vip’, ci sarà anche Antonio Zequila? Ecco le sue parole a riguardo.

Uomini e Donne, arriva Antonio Zequila? Parla lui

Questa nuova versione del programma suscita tantissima curiosità sul pubblico, impaziente di scoprire chi saranno i volti protagonisti; negli ultimi tempi, alcuni rumors hanno accostato anche un trono maschile ad Antonio Zequila, di ritorno dalla nuova recente esperienza a L’Isola dei Famosi.

In merito alla sua partecipazione al programma è intervenuto direttamente l’attore e opinionista napoletano, in una recente intervista col settimanale Mio. In primis, Zequila ha iniziato elogiando la De Filippi: “Stimo tanto Maria, sarebbe un onore lavorare con lei. L’ho conosciuta nel 1991, quando ancora non faceva televisione. La trovo molto intelligente” rivela nei confronti della storia conduttrice Mediaset.

Quanto, nello specifico, ad una sua partecipazione al programma, Zequila pare non chiudere per nulla le porte a questa possibilità: “Se mi vedo bene nel ruolo di tronista? I troni esistevano per i re e gli imperatori di un tempo, non credo ne esistano ancora per gli uomini. L’importante sarebbe trovare l’amore, anche su una sedia sgangherata“ ha spiegato Zequila.

Pare dunque che ci potrebbe essere la possibilità di vedere Zequila come tronista, anche se al momento non c’è niente di certo; altri rumors vorrebbero protagoniste anche Pamela Prati e Valeria Marini, altre due ‘vippone’ single e che più volte si sono messe in gioco in programmi televisivi, specie la seconda.

Uomini e Donne Vip, stando a quanto trapelato, dovrebbe andare in onda quest’estate in prima serata, andando a sostituire Temptation Island.