Uomini e Donne: Veronica litiga con il corteggiatore ed interviene lui

Uomini e Donne: un episodio ha sconvolto gli appassionati del programma di Maria De Filippi. La nuova tronista Veronica Raimondi ha discusso con uno dei suoi corteggiatori, il motivo? Invece di parlare della loro esterna ha preferito chiedere delucidazioni a Matteo.

La nuova tronista di Uomini e Donne sta facendo parecchio discutere sul web, dopo l’ultima puntata andata in onda su Canale5. Questa volta Veronica ha litigato con Andrea, uno dei suoi corteggiatori con cui si stava frequentando.

Il ragazzo è andato su tutte le furie dopo aver visto alcune clip, Andrea infatti ha confessato di non voler ballare con lei, aggiungendo “se ti piace bene altrimenti puoi eliminarmi. Hai siminuito quella che è stata l’esterna tra di noi”.

A quanto sembra il corteggiatore non ha preso affatto bene il comportamento di Veronica dopo la loro esterna. Infatti la ragazza invece che interessarsi a lui, ha preferito chiedere spiegazioni ad un altro corteggiatore. Stiamo parlando di Matteo, il nuovo ragazzo con cui ha iniziato ad uscire.

Durante la puntata Armando Incarnato, ha deciso di difendere la tronista, dopo i ripetuti attacchi di Andrea. Il cavaliere piuttosto stizzito ha detto “Te la prendi con lei, lo sai che ci sono altri ragazzi qua”.

A questo punto anche Veronica ha deciso di replicare alle accuse dl suo corteggiatore affermando “Allora sono veramente da Hollywood! Sono un’attrice. Hai detto probabilmente, quindi che ci stai a fare qua?”

Ma non è tutto, scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gianni Sperti attacca Veronica

Dopo una lunga discussione tra Veronica e Andrea, ad intervenire è stato Gianni Sperti, il quale è convinto che la tronista abbia architettato tutto per far ingelosire i suoi corteggiatori.

Infatti Veronica ha deciso di ballare con Matteo invece che con Andrea, subito dopo le danze, il corteggiatore è nuovamente intervenuto per confermare il suo dissenso: “Ballando con lui mi hai dato la conferma di quello che ho pensato al centro studio. Per me è una presa per il c**o, l’esterna l’ho fatta io“.

A questo punto Gianni è intervenuto per dare ragione al corteggiatore, ma non solo, anche Maria De Filippi ha voluto dire la sua confessando di essere d’accordo sia con Gianni che con Andrea.

La moglie di Maurizio Costanzo poi si è rivolta agli corteggiatori della tronista, mettendoli in guardia dopo gli ultimi avvenimenti “Dovete farci i conti, è una realtà che a lei interessi Matteo”

Voi cosa ne pensate?