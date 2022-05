Diana del Bufalo sorprende tutti mostrandosi completamente al naturale

Diana del Bufalo, lo scatto lascia senza parole: da non credere come si è mostrata la talentuosa artista poliedrica, eccola.

Romana classe ’90, Diana del Bufalo fa il suo esordio come cantante partecipando nel 2010 ad Amici; la sua carriera artistica si sviluppa poi in maniera del tutto poliedrica, tanto che Diana si mette alla prova anche come conduttrice e attrice, tanto da arrivare a recitare in diversi film e fiction.

Recentemente, l’abbiamo vista protagonista con la sua ironia nella seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, programma Amazon Prime Video; con il suo talento e la sua comicità la del Bufalo lascia sempre il segno, così come spicca per la sua bellezza. Su Instagram, ha pubblicato uno scatto davvero sorprendente che lascia tutti quanti senza parole: eccola, bellissima.

Diana del Bufalo, lo scatto lascia senza parole: ecco come si è mostrata, bellissima

Seguita da quasi 2 milioni di follower su Instagram, Diana è davvero amata da parte del pubblico che non soltanto apprezza il suo talento e la sua simpatia, ma ammirata anche la sua bellezza.

I lineamenti della del Bufalo sono delicati, tanto che vengono messi in risalto dalla stessa attrice, che proprio sui social ha deciso di mostrarsi completamente al naturale, senza trucchi né filtri.

“No make-up, No filter, No OGM, gluten free, vegan, paraben free, FREE!” scrive Diana nella didascalia della foto che la immortala in camera da letto; spiccano i profondi occhi dell’attrice e i suoi capelli mossi castani, per una bellezza tutta al naturale.

Tantissimi sono stati i mi piace al post della del Bufalo, che come sempre con ironia ha offerto davvero una visione da sogno a tutti i follower; nei commenti, sono stati in tantissimi a complimentarsi per la bellezza ‘acqua e sapone’ dell’attrice.

“…e sei comunque gnocca! Pensa te!” scrive un fan, con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricino, con tantissimi altri (anche del sesso opposto) che esaltano la bellezza di Diana; qualcuno, addirittura, la erge a “donna più bella della tv”, dando un ulteriore riconoscimento all’attrice e conduttrice.