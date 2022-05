Amici: ex professore durissimo con alcuni professori

Polemiche durissime da parte di un ex professore nei confronti di alcuni docenti di Amici. Ecco quali sono state le dichiarazioni

Ancora delle polemiche per uno dei programmi più seguiti d’Italia dalle nuove generazioni. A travolgere lo show condotto da Maria De Filippi, una frecciatina, senza alcun pelo sulla lingua, da parte di uno degli ex professori nei confronti di alcuni docenti di Amici.

Ad riferire parole durissime è stato infatti Luca Jurman, storico docente che per anni è stato il volto del programma trasmesso su Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Jurman, infatti, sembra non essere affatto d’accordo con alcune scelte fatte dalla produzione e ha rivolto parole al vetriolo per alcuni docenti del programma.

Luca Jurman, polemiche per alcuni professori di Amici

Se non è per il talento degli studenti, o per una loro straordinaria performance, sono le polemiche a far parlare del programma condotto e diretto dalla più grande presentatrice d’Italia, Maria De Filippi. Ancora tensioni, infatti, per Amici di Maria De Filippi, ma stavolta al centro delle polemiche ci sono i docenti.

Luca Jurman, infatti, sta facendo parlare di sé da alcuni giorni. L’ex, storico, docente di canto del programma condotto da Maria De Filippi, ha criticato alcuni professori che attualmente sono di fronte ai banchi degli studenti. Secondo Jurman, infatti, alcuni di loro non hanno le giuste competenze per insegnare in quell’accademia.

Dunque, sotto la lente di ingrandimento di Jurman ci sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, ovvero gli attuali tre professori di canto dell’accademia. Un giudizio che Jurman ha rivelato direttamente al settimanale Nuovo Tv, senza avere alcun pelo sulla lingua.

Secondo Jurman, infatti: “In Italia ci sono tanti talenti, ma siccome a giudicarli e valutarli ci sono persone che non sono in grado né di fare i giudici né i docenti – ha rivelato al settimanale – è ovvio che per la paura di essere eliminati non si presentano neanche ai casting”.

Ad essere evidente, secondo Luca Jurman, è la sostanziale differenza tra i programmi talent italiani e quelli del resto del mondo. A rendere evidente questa disparità, secondo l’ex docente di Amici, è il livello dei docenti di The Voice. Tra questi, infatti, vi sono Tom Jones, o e Jennifer Hudson, non raggiungibili dagli attuali professori del programma di Maria De Filippi.