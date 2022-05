Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa puntata della prima stagione della nostra amatissima soap opera.

Anche oggi, 6 maggio va in onda una nuova puntata del Paradiso delle Signore, la soap opera che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori, anche se si tratta di alcune repliche.

Si perchè come abbiamo avuto modo di vedere è la prima stagione che sta andando in onda, dopo la fine della sesta, avvenuta pochissimi giorni addietro, insomma un vero e proprio salto nel passato.

Il paradiso delle signore: Pietro lascia senza parole Teresa

Iniziamo con il dire che Vittorio, insieme ad Elsa e Roberto, stanno cercando di realizzare una super campagna pubblicitaria per il Paradiso, con una frase che deve catturare l’attenzione di tutti.

Anche perchè è stata appena inaugurata la Fiera Campionaria a Milano che può far volare le vendite veramente alle stelle, per quanto riguarda Pietro, invece, anche se ha conquistato il cuore di Andreina, continua ad avere problemi finanziari importanti.

Mentre Vittorio è impegnatissimo con il suo lavoro, Anna Imbriani passerà la notte con Massimo Riva, l’ingegnere che sogna di sposare, ma questo scatena la folle gelosia di Quinto, che è sa sempre innamorato della donna.

Il ragazzo, dopo che c’è stato un forte diverbio con l’uomo, finisce per picchiarlo e per questo motivo, ovviamente, viene licenziato dal suo lavoro, Anna quindi cerca l’aiuto di Clara, che chiederà l0aiuto di Pietro per chiudere un’occhio sul magazziniere, lei manderà la lettera di dimissioni al Mori, ma questa verrà rifiutata.

Teresa, fortunatamente riuscirà a rimanere a Milano, ed attende che tutta la sua famiglia si trasferisca con lei, ed ovviamente Pietro e Vittorio sono molto felici della bella notizia, la ragazza sta imparando velocemente questo nuovo mondo, super affascinante.

Riesce anche ad avere una grandissima idea per lo zio, che è appena uscito di prigione, chiedendo a Berton, ovvero un fornitore di Vincenzo, di fare dei capi più moderni con delle linee nuove.

L’uomo chiederà di più e dopo aver parlato con Pietro, otterrà questo nuovo lavoro, ma Mori non pugnala alle spalle nessuno e chiede a Vincenzo di occuparsi delle riparazioni di sartoria, e Teresa rimarrà senza parole!

Per quanto riguarda i piani che erano stati fatti per salvare il mitico grande magazzino di moda, sembra che stiano iniziando a funzionare, Mori infatti guadagna quello che gli serve per pagare i suoi debiti.

A breve non gli servirà più Andreina, ma la donna si è assolutamente innamorata di lui, e convinta che anche l’uomo provi la stessa cosa, cercherà di lasciare il suo fidanzato, che le era stato imposto dal padre.

Ma l’uomo che lei ama la rifiuterà e capisce che era solamente una “merce di scambio” e decide di schiaffeggiarlo davanti ai suoi dipendenti, prendendosi un’enorme rivincita! Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Canale 5.