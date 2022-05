Vediamo insieme che succederà in questa nuova e sempre interessante puntata per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca.

Anche oggi, 6 maggio, abbiamo modo di vedere una puntata di Brave and Beautiful, che riesce a tenere incollati al piccolo schermo moltissimi telespettatori per via delle storie super intrecciate e complicate.

Dove Cesur e sua moglie, dopo la separazione, stanno continuando ad avere problemi d’affrontare, anche molto particolari, oltre alla bella notizia che forse non è poi così positiva, secondo la donna.

Brave and Beautiful: Cesur indaga insieme a lei

Iniziamo con il dire che Suhan e lo stesso Cesur sono assolutamente impazienti di capire come ha perso la vita Fugen, anche perchè è successo tutto in modo molto misterioso e particolare.

Anche perchè, oltre al figlio, anche la bella moglie, avendo comunque trascorso poco tempo con la donna si era particolarmente affezionata a lei, ed è giusto che si faccia chiarezza su quanto accaduto.

Tutti e due vogliono capire bene, anche perchè il processo sull’omicidio della donna è stato rimandato e giustamente hanno più tempo per proseguire con le loro indagini in modo privato.

La Korludang non si da assolutamente per vinta, e riesce a scovare con quale materiale è stata costruita la gabbia dove era stata rinchiusa Fugen, e scopre che viene dalla sua fabbrica.

Decide quindi di parlare con la guardia che ci lavorava in quel momento, ma la persona sembra scomparsa, non si riesce a trovare da nessuna parta assolutamente, decide quindi di fare un’altra cosa.

Chiama la figlia del guardiano, Aynur, a testimoniare e questo potrebbe veramente incastrare la persona che ha tolto la vita alla madre dell’Alemadaroglu, ma chi sarà stato?

Cesur, viene a sapere che cosa ha fatto la sua ex moglie, e vuole assolutamente ascoltare che cosa ha da dire la ragazza, ed anche se la donna non vuole stare vicino al suo ex marito, in questo caso non gli può negare di andare insieme, com’è giusto che sia.

Non ci resta che attendere e vedere che cosa succederà nelle prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.