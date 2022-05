Ecco le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita. Natalia rischia la corte marziale: ecco cosa succederà

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni per il prossimo episodio di Una Vita, in onda venerdì 6 maggio 2022. La soap opera spagnola entra nel vivo e nella prossima puntata potrebbe esserci una svolta decisiva per uno dei personaggi più importanti e amati dai telespettatori.

Dopo le continue minacce di Pierre Caron, infatti, Natalia rischia la corte marziale. La bella e giovane Quesada è nei guai fino al collo e stavolta uscirne sembra essere davvero difficile, quasi impossibile. Ecco le anticipazioni che ci diranno come andrà a finire e cosa succederà.

Anticipazioni Una Vita, Natalia rischia la corte marziale

Arriva un’altra puntata al cardiopalma per i telespettatori italiani, amanti della serie tv spagnola. Le anticipazioni del prossimo episodio di Una Vita, infatti, rivelano grandi emozioni per quella che sarà la sorte di uno dei personaggi principali della soap opera.

Secondo le trame che arrivano dalla Spagna, infatti, Natalia rischia la corte marziale. Aurelio cercato di insistere che la sorella provasse in tutti i modi a scoprire dal francese Pierre Caron informazioni utili sulle mosse dell’esercito d’oltralpe. Ma il diplomatico l’accuserà di essere una spia mandata dai tedeschi e non avrà alcun comportamento di favore per la giovane.

Le pesanti accuse mosse da Caron, infatti, potrebbero portare Natalia dritta in corte marziale; una possibilità che per lei significherebbe la fine. Inoltre, il diplomatico francese ha minacciato di denunciarla se la donna non dovesse accettare di essere reclutata come spia, questa volta per i francesi.

Venuto a sapere del ricatto, Aurelio va su tutte le furie e inizia a sospettare fortemente che dietro tutto ciò ci possa essere il suo più grande nemico: Marcos. Proprio per questo, inizierà a confidarsi con Genoveva, la quale riuscirà a realizzare un piano in modo da far scappare Natalia e salvarla. Ma non andrà tutto liscio.

Intanto, Aurelio chiederà ad Anabel di sposarlo e lei pronuncerà il fatidico sì. I due hanno quindi deciso di fuggire e iniziare una vita insieme. Sabina, invece, è molto spaventata dopo aver letto un articolo che parla di una coppia di ladri, sospettando che si parli proprio di lei e Roberto.