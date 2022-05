Giardino: attenzione a questa pianta attira le api

Ultimamente avete notato molte api vicino al vostro giardino? Attenzione, potrebbe essere colpa di questa pianta. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come riconoscerla.

Con le belle giornate di sole, chi ha un giardino ne approfitta per stare all’aria aperta o per fare del giardinaggio. Proprio questo periodo è il più consigliato per potare e piantare piante e fiori. Attenzione però a quelle che scegliete, ne esiste una in particolare che potrebbe attirare le api e procurarci seri guai con il vicino.

In questi giorni in molti decidono di abballerei il proprio giardino con fiori e piante. Le scelte sono infinite, ma prima di prendere una decisione sarebbe meglio informarsi su alcuni dettagli.

Infatti oltre a guardare la bellezza della pianta o del fiore che andremo a scegliere, è anche fondamentale capire se queste respingono o meno gli insetti o al contrario li attirano. Se così fosse, potremmo avere dei guai seri, sopratutto se gli insetti in questione sono api.

Scopriamo quale pianta in particolare attira le api e come fare per rimuoverla.

Api: attenzione a questa pianta, potrebbe attirarle

Sappiamo che le api sono insetti fondamentali per il bene del nostro piante, capita che di tanto in tanto qualcuna possa passare nel nostro giardino per impollinare qualche fiore. Ma se da un giorno all’altro vediamo il nostro giardino colmo di api, potrebbe essere un serio problema.

In questo caso può voler dire che ad attirarle è proprio una delle nostre piante, ne esiste una che è come una calamita per questi insetti. Stiamo parlando della lavanda, sicuramente bellissima per via dei suoi colori viola e dal profumo rilassante.

Purtroppo però comporta non pochi problemi, sia a noi che al nostro vicinato.

Normalmente viene coltivata nelle aiuole dei parchi pubblici, proprio qui possiamo notare grandi sciami di api. Per questo motivo non è consigliato piantarla in un piccolo giardino, sopratutto se confina con altre persone.

Spesso in molti la scelgono proprio come pianta per separare due confini abitativi, scelta sicuramente sbagliata, vi porterebbe solo grandi problemi. Quindi fate attenzione prima di scegliere quale pianta coltivare nel vostro giardino.

Voi cosa ne pensate? Eravate a conoscenza di questo fatto?