Microonde: ecco come pulirlo alla perfezione senza faticare

Il microonde è uno degli elettrodomestici più importanti in casa, per questo motivo deve sempre essere pulito alla perfezione. Scopriamo come renderlo nuovo senza fare fatica.

Il tuo microonde è sempre sporco e non sai proprio come fare per pulirlo? Non preoccuparti, oggi ti sveleremo come lavoro senza sprecare tempo e fatiche. Infatti, in pochi sanno che questo elettrodomestico ha bisogno di una regolare pulizia per via degli alimenti che si vanno a cuocere al suo interno.

Quasi tutti posseggono in casa un forno a microonde, questo è molto utile sia per scaldare velocemente gli alimenti e sia per cucinare senza dover per forza sporcare il forno.

Spesso però viene lasciato un po a se stesso, in molti infatti si dimenticano di pulirlo, ma attenzione prendersi cura del forno a microonde è fondamentale per il cibo che andremo a cuocere al suo interno.

Per questo motivo, oggi vi sveleremo un trucco facile e veloce che vi aiuterà a pulire alla perfezione il vostro elettrodomestico. Siete curiosi di scoprire come fare? Vediamo insieme.

Forno a microonde: ecco come pulirlo alla perfezione

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, spesso si utilizza per scaldare per qualche secondo gli alimenti, ma è anche possibile preparare dei veri e propri piatti.

Ovviamente, proprio per questo motivo ha bisogno di una regolare e profonda pulizia, in quanto al suo interno inseriremo sempre cibi che poi andremo a consumare. Si tratta quindi anche di una questione di igiene, scopriamo il modo migliore per pulirlo.

Spesso i residui di cibo che rimangono all’interno del forno non sono visibili, ecco perché è necessario smontare tutte le parti al suo interno prima di fare la pulizia. Per fortuna esiste un trucco davvero semplice per effettuare una pulizia profonda dell’elettrodomestico.

L’unica cosa che si dovrà fare è versare dell’acqua all’interno di una ciotola abbastanza capiente e spremere al suo interno del succo di limone. Ora non ci resta che inserire la ciotola all’interno del microonde e azionarlo per circa 3 minnuti.

Alla fine del riscaldamento occorrerà lasciarlo riposare per circa 5 minuti con la porta chiusa, in questo modo l’umidità andrà ad ammorbidire le varie incrostazioni.

Dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario, non ci resta che prendere un panno inumidito e passarlo al suo interno. Alla fine il vostro microonde sarà pulito e super profumato. Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?