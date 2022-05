Unghie: come farle ricrescere velocemente

Le unghie sono una parte molto delicata di una persona, ma spesso risultano fragili ecco come fare per evitarne la rottura.

Sia gli agenti esterni, i prodotti chimici che usiamo per pulire la casa e altre mancanze che abbiamo possono creare unghie fragili e rotte. Le unghie sono un vero e proprio biglietto da visita.

Ecco quali sono i consigli per avere unghie forti ed evitare che si spezzino.

I rimedi per curare le unghie fragili

Prima di tutto è molto importante quello che mangiamo per la salute delle nostre unghie, quindi un regime alimentare ricco di zinco, aminoacidi, iodio, calcio e vitamine A, B e C. Anche massaggiare le unghie è molto efficace per rinforzarle

L’olio d’oliva fa bene alla salute delle nostre unghie, bisogna mettere a mollo le unghie nell’olio d’oliva per circa un quarto d’ora e praticare il tutto tre volte a settimana. La crema al cetriolo molto utile per idratare, ammorbidire la pelle. Quello che bisogna fare è frullare un cetriolo intero fino a ridurlo a una crema, immergere le unghie in questa crema per almeno dieci 10 minuti.

Praticare degli impacchi col succo di limone, infatti il limone è molto efficace per rinforzare le unghie questo grazie alla vitamina C, che aiuta a rigenerare le cellule. È sufficiente spremere il succo di un limone e mettere dentro un batuffolo di cotone, poi passare il batuffolo sulle unghie per una quindicina di minuti e poi sciacqua.

Le mani sono davvero il nostro biglietto da visita, insieme alla pelle del viso ci dicono tanto circa la cura della persona ma anche la nostra salute. Spesso le unghie fragili nascondono dei disagi sia fisici, per carenze di vitamine e calcio ma anche dei disagi psicologici.

Ci sentiamo stanchi e stressati e finiamo per mangiare le unghie, che poi risultano non belle e molto fragili. Dobbiamo imparare a decifrare la ragione che fa sì che le nostre unghie risultino molto deboli.

Attuare questi rimedi pratici, sia per quanto riguarda la dieta da seguire, i massaggi e i vari prodotti naturali da utilizzare ci farà sicuramente “guarire” dal mal d’unghie e far sì che le nostre mani risultino davvero belle.