Charlene di Monaco: eccola dopo 6 mesi, cos’è successo?

Charlene di Monaco decide di apparire in pubblico dopo la malattia. Avete visto com’è diventata? Ecco le prime immagini della principessa dopo il lungo periodo di assenza. Vediamola nel dettaglio.

Charlene di Monaco torna al centro dei riflettori dopo un lungo stop. La famiglia reale si è mostrata in pubblico alla premiazione dell’E-Prix di Formula. Alcuni scatti hanno immortalato la bellissima principessa, vediamo nel dettaglio come sta e com’è cambiata in questi mesi.

Charlene Wittstock riappare in pubblico, questa volta durante un’occasione ufficiale e sotto gli occhi di tutti. La famiglia ha assistito alla sesta tappa del del campionato di Formula E. All’evento era presenta la famiglia al completo: il principe Alberto di Monaco e i gemellini Jacques e Gabriella.

A lasciare senza parole il pubblico è stata proprio Charlene, la principessa si è mostrata in tutta la sua bellezza, nonostante il duro periodo appena affrontato. Si tratta di un altro passo verso la normalità per la famiglia reale. Negli scatti la principessa di mostra in tutta la sua semplicità.

Vediamo nel dettaglio tutte le foto dell’evento.

Charlene di Monaco: prima uscita in pubblico, dopo il periodo di stop

Charlene ha deciso di riapparire in pubblico dopo un lungo periodo di stop. Questa volta la famiglia è stata accolta con moltissimi applausi durante la premiazione dell’E-Prix di Formula. Moltissimi fotografi hanno immortalato l’evento ed è stato impossibile non notare l’espressione disarmante sul volto della principessa.

Charlene si è mostrata ai sudditi con un look del tutto nuovo, capelli molto più corti e platino. La principessa per l’occasione ha deciso di indossare un completo gessato, nessun tipo di gioiello e make-up molto leggere. Anche in questo contesto si è mostrata in tutta la sua naturalezza e sensualità.

La principessa anche in questa occasione ha saputo giocarsi la carta migliore, ovvero quella della semplicità, sopratutto per via del lungo periodo di stress appena passato. Sicuramente bellissima e con un un’espressione serena, che in pochi si sarebbero aspettati.