Amici, meccanismo stravolto per la semifinale: grandi cambiamenti per una tappa importantissima del talent show di Maria De Filippi.

Dopo una lunga cavalcata durata per tutta la stagione televisiva, ci siamo quasi: la fase serale di Amici sta per finire e, presto, il pubblico scoprirà chi sarà il vincitore di questa edizione.

In vista della semifinale l’entusiasmo è al massimo, col pubblico che non vede l’ora di vederla; ecco il nuovo meccanismo per accedere alla finalissima del talent show, i colpi di scena non mancheranno.

Amici, meccanismo stravolto per la semifinale: ecco come ci si andrà

I ragazzi rimasti in gioco sono sicuramente tesissimi in vista di una semifinale che, per alcuni di loro, segnerà direttamente l’approdo all’ultima puntata, per giocarsi la vittoria finale.

Di recente, anche forse per tranquillizzarli, Maria De Filippi ha spiegato durante il daytime il meccanismo per la semifinale; a quanto pare, come lo scorso anno, saranno ben cinque i ragazzi che passeranno all’ultima puntata, e non più quattro come alcune passate edizioni.

Nella prossima puntata del 7 maggio quindi vedremo qualche novità, come ad esempio l’esito delle sfide; ci saranno sempre, ma questa volta non decreteranno chi andrà al ballottaggio, bensì chi passa direttamente alla finale.

Tutte sfide in positivo quindi, anche per aumentare lo spettacolo; chi sarà scelto come finalista verrà premiato, come di rito, con una felpa speciale consegnata durante la puntata.

Al momento gli allievi in gara sono sette: tre verranno scelti appunto con le sfide, mentre gli altri due posti saranno assegnati con un ballottaggio fra i quattro ragazzi che non riusciranno ad aggiudicarsi il posto nelle sfide precedenti.

Ovviamente, le tre partite non si svolgeranno per squadra, visto l’esiguo numero di allievi, ma per categoria; al momento, ci sono in gioco quattro cantanti e tre ballerini, dunque ci saranno due sfide dedicate al canto (la prima e la terza della puntata) e una al ballo, per equilibrare il tutto.

Per il ballottaggio, invece, non ci saranno categorie e sarà un tutti contro tutti; appuntamento imperdibile quindi per la semifinale di Amici del 7 maggio, chi arriverà alla finalissima?