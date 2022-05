Isola dei famosi: tensione alle stelle, ecco tra chi

I naufraghi de’ L’Isola dei famosi fanno sempre più fatica ad andare d’accordo: la tensione è alle stelle tra Estefania e Licia.

Al compimento della puntata de’ L’isola dei famosi, Estefania Bernal ha perso al televoto contro Blind e Carmen Di Pietro. Di conseguenza, la modella è stata trasferita presso la Playa Sgamada, ove era già presente la concorrente Licia Nunez. La scelta della produzione e del pubblico ha portato inevitabilmente ad un faccia a faccia tra le due donne.

Quest’anno i concorrenti fanno davvero fatica a legare, sono pochi infatti i rapporti sinceri nati all’interno della trasmissione. La prima coppia a finire nel mirino dei partecipanti è stata quella formata da Carmen e suo figlio, dopodiché è stata la volta della coppia composta da Jeremias e Gustavo Rodriguez – per non parlare poi del pessimo rapporto tra i fratelli Tavassi e Blind. Insomma, i naufraghi non sembrano intenzionati a legare veramente ed ognuno preferisce guardare il suo orticello. Stesso discorso vale per Licia e Estefania.

Isola dei Famosi: scontro furioso tra Licia ed Estefania

Ad accogliere Estefania sulla Playa Sgamada ci ha pensato Licia, reduce dal malessere causato dalle dichiarazioni della modella argentina. Tra le due infatti è iniziato immediatamente uno scontro furioso, in cui entrambe hanno sostenuto la scorrettezza dell’altra. Estefania infatti, aveva dato a Licia della bugiarda – rivelazione che non era andata giù all’attrice.

“Mi hai dato della falsa senza neppure conoscermi” – sono state le parole di Licia, alle quali Estefania ha ribattuto sostenendo di non averle dato della falsa, ma della bugiarda (che sostanzialmente rappresentano lo stesso concetto). Insomma, la convivenza tra le due naufraghe sembra essere iniziata a ferro e fuoco, eppure le due dovranno proseguire il percorso insieme fino alla messa in onda della prossima puntata, imparando a collaborare ed aiutarsi reciprocamente.

Come finirà tra Estefania e Licia? Sicuramente i daytime de’ L’Isola dei famosi ci aiuteranno a fare chiarezza. La modella argentina sembra aperta ad un chiarimento, mentre Licia appare al momento più rancorosa, rifiutando un reale confronto con Estefania. Tuttavia, solo il tempo ci darà conferma del rapporto ormai interrotto tra le due naufraghe.