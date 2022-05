Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per questa nuova puntata della nostra amata soap opera che viene dalla Turchia.

Anche oggi, 4 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Brave and Beautiful, dove le storie di due famiglie si intrecciano in modo sempre più complesso ed interessante.

Come abbiamo avuto modo di vedere la moglie di Cesur è in dolce attesa e sta prendendo una decisione davvero importante da sola, ma lo avrà fatto oppure no? E per quanto riguarda gli altri personaggi?

Brave and Beautiful: Riza non può scappare

Iniziamo con il dire che Cesur riceve una lettera molto particolare dove gli vengono chiesti molti soldi per evitare che delle sue informazioni molto personali venissero divulgate a tutti.

Il giovane, quindi decide di chiedere a Rifat di cercare un’appuntamento con questa persona, che al momento è anonima, ma quando arriva il momento, si presenta anche Riza, che inizia a controllare dove va il delinquente.

Una volta che è arrivato a casa, il fratello di Adalet, toglie i documenti incriminati e va immediatamente a consegnarli al figlio di Fugen ed Hasan, che come sappiamo hanno perso la vita tutti e due.

Riza, dopo essere entrato nelle grazie di Cesur, torna a casa dell’uomo che lo ricattava ed indica di chiedere all’ex marito di Suhan altri soldi, perchè ha fatto delle copie dei documenti con queste informazioni pericolose e molto compromettenti.

Ma quando avviene il nuovo incontro, Rifat, consegna si una valigetta alla persona che si presenta, ma è solamente piena di carta, e nulla di più, ovviamente quando Riza si accorge di tutto si arrabbia moltissimo.

E proprio in questo momento, quando arriva l’Alemdaroglu al quale rivela al cognato di Tahsin che l’uomo non lo stava ricattando ma è un suo complice, e che faceva parte del piano di Cesur per smascherare Riza.

Il giovane non può che essere tormentato dalla domanda di chi ha ucciso la madre, e per questo motivo sta facendo delle investigazioni, come la sua ex moglie, perchè la donna si è molto affezionato a Fugen.

Ecco perchè i due ragazzi sperano che sia fatta chiarezza su quello che è successo, ma scopriranno ben presto che il processo è stato rinviato, e rimarranno molto delusi da ciò.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.