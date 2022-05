Olio calla calendula per bambini: attenzione è stato richiamato!

Un determinato prodotto a base di calendula è stato ritirato dal commercio: l’applicazione sulla pelle dei bambini va interrotta!

La calendula è una pianta il cui estratto viene utilizzato per la realizzazione di oli essenziali e pomate antiinfiammatorie, lenitive, antibatteriche, antivirali ed immunostimolanti. Generalmente infatti, prodotti di questo tipo vengono utilizzati per i bambini appena nati: applicare oli a base di calendula sulla pelle del neonato infatti permette di contrastare l’insorgere di infezioni oppure irritazioni, ed è utile per idratare la pelle del bimbo.

Quando ci rechiamo al supermercato, oppure in farmacia, la nostra scelta dovrebbe ricadere sempre su prodotti naturali e biologici, in modo che eventuali elementi chimici non danneggino la pelle estremamente delicata dei neonati. Tuttavia, non sempre questo aspetto rappresenta una garanzia sicura. Due prodotti molto diffusi sono stati ritirati dal commercio: vediamo insieme tutti i dettagli.

Calendula: due prodotti ritirati dal commercio

Uno dei marchi per bambini più diffusi è Weleda, azienda nota per la realizzazione di prodotti biologici e privi di profumazione, perfetti per le pelli estremamente delicate degli infanti. Tuttavia, Unicoop Tirreno ha comunicato il ritiro dal commercio di due prodotti che portano proprio il marchio Weleda.

Il problema relativo a questi due lotti risiede nella presenza di acqua nella sua composizione, principale responsabile della formazione e proliferazione dei batteri. Per questo motivo, applicare sulla pelle del neonato una soluzione di questo tipo, significa fondamentalmente utilizzare un prodotto contaminato. I due lotti di cui stiamo parlando sono relativi alla linea Weleda Baby Olio Extra Delicato Calendula da 200ml, in particolare: H1202 con scadenza 05/2024 e J0202 con scadenza 07/2024.

A fronte di questo, risulta estremamente importante controllare il prodotto che avete in casa, qualora abbiate acquistato un lotto della linea prima citata. Nell’eventualità in cui abbiate acquistato uno dei due prodotti esposti, potete recarvi al supermercato richiedendo il rimborso oppure contattate il servizio clienti di Weleda, tramite la mail info@weleda.it.