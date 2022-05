Raoul Bova svela un segreto su Don Matteo, da non credere: ecco la confessione dell’attore sull’amatissima fiction di Rai 1.

Sapevamo ormai da tempo dell’entrata nel cast di Don Matteo di Raoul Bova, ma solamente nella scorsa puntata abbiamo finalmente visto l’attore fare il suo esordio ufficiale.

Terence Hill è uscito di scena e don Massimo si è finalmente fatto conoscere al pubblico, nonostante il personaggio abbia avuto già delle difficoltà. Intanto, in attesa di capire come si svolgeranno le trame, in una recente intervista Bova ha rivelato un segreto sulla fiction; ecco la sua confessione.

Raoul Bova svela un segreto su Don Matteo: da non credere, eccolo

L’esordio nella fiction di Bova è stato davvero accolto con grande entusiasmo dal pubblico, che non vedeva l’ora di vederlo in scena; anche Nino Frassica, sui social, ha festeggiato la prima puntata con protagonista il collega.

Per alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei fan e soddisfare la sua curiosità, Bova ha poi recentemente svelato un segreto sulla fiction al quotidiano Il Giornale, dal quale è stato intervistato.

Come abbiamo visto infatti, don Matteo si è diretto in Africa per trattare con i rapitori di un altro parroco; l’unico a sapere di quest’azione del personaggio di Terence Hill è proprio don Massimo.

Ma Bova lo aveva già detto a qualcuno in anteprima? L’attore risponde chiaramente: “Non l’ho rivelato a nessuno. E’ un segreto confessionale” spiega, calandosi completamente nel suo nuovo ruolo.

Tutto il pubblico è ovviamente dispiaciuto dell’uscita di scena di Terence Hill, che per rimanere nel cast aveva proposto alla produzione una soluzione alternativa, quella di girare dei film invece che degli episodi sulla scia de Il Commissario Montalbano.

La produzione non ha però purtroppo potuto attuare l’idea e così, almeno per il momento, Terence Hill ha salutato; Raoul Bova è sicuramente tra quelli dispiaciuti, ma si mostra fiducioso per un ritorno.

“Non è detto che gli sceneggiatori non trovino soluzioni alternative che vadano bene a Terence. Io ne sono all’oscuro, ma la speranza è alla base della fede” rivela, ancora parlando come don Massimo. Terence Hill tornerà davvero?