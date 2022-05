Vediamo insieme come possiamo abbassare in modo efficace la pressione alta, con qualcosa al quale non pensereste mai.

Succede, spesso purtroppo, che per mille motivi la nostra pressione sanguigna possa fare dei picchi verso l’alto, ovviamente quando avete dei sintomi riconducibili a questo problema, chiediamo sempre consiglio al nostro medico.

Ma c’è un modo, del tutto naturale, per cercare di abbassarla, al quale sicuramente non penserete mai, cerchiamo quindi di capire insieme di che cosa si tratta e come funziona.

Pressione: come abbassarla velocemente senza farmaci

Ovviamente, l’ipertensione è un problema molto serio e come tale deve essere trattato, basti pensare che circa il 10 % delle morti, nel Mondo, è riconducibili a problemi cardiovascolari, spesso legati proprio all’ipertensione.

Ecco perchè è veramente molto importante tenere sotto controllo sia la minima che la massima, ovviamente, la pressione massima, è quella che viene presa quando il sangue sta effettuato il battito cardiaco.

La pressione bassa, è quella che possiamo avere tra un battito e l’altro, ecco perchè sono veramente importanti tutti i valori, quindi se abbiamo mal di testa, sudorazione eccessiva, o qualsiasi altra problematica, come prima cosa contattiamo il nostro medico di base, o andiamo in farmacia per controllare la nostra pressione, se in casa non abbiamo un misuratore valido.

Ma cosa possiamo fare, in un primo momento? Se non lo sapete la banana è ottima per abbassare la pressione, e chi ha questo problema non dovrebbe mai farla mancare in casa.

Ecco perchè oggi vi vogliamo proporre un frullato che è un ottimo rimedio naturale per contrastare questo problema, ma ripetiamo nuovamente che non deve assolutamente essere sostituito a nessun farmaco prescritto dal medico.

Gli ingredienti per prepararlo sono i seguenti:

300 ml di latte

2 banane

50 grammi di mirtilli

un cucchiaio di cacao amaro

un cucchiaio di miele

2 cubetti di ghiaccio

un cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Le banane, contengono molto potassio, mentre il cacao è un ottimo, sembra, vaso dilatatore, e sia l’olio che i mirtilli ci possono aiutare con i problemi cardiovascolari, mentre il latte può aiutare il nostro equilibrio elettrolitico.

Adesso poi che sta arrivando la bella stagione, questo tipo di frullato lo possiamo prendere nel momento della giornata che preferiamo, perchè fresco ma soprattutto veramente buono.

Iniziamo quindi a tagliare le nostre banane in pezzi e a metterle nel frullatore con 150 ml di latte, e diamo una prima botta, poi aggiungiamo l’altro latte ed infine tutti gli ingredienti rimanenti.

Frulliamo per bene il tutto e mettiamo dentro un paio di cubetti di ghiaccio, facciamo andare nuovamente e poi versiamo il tutto in un bicchiere ed ecco che la nostra super bevanda è pronta.

Mi raccomando, come sempre non esagerate e soprattutto quando avete un problema parlatene sempre con il vostro medico curante.