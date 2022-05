Leon Cino lo ricordate? Ecco cosa fa oggi

Ricordate Leon Cino? Uno di pochi ballerine a poter vantare la vittoria nel talent Amici, condotto da Maria De Filippi. Eccolo oggi.

Nel corso degli anni, sono pochi i ballerini che possono vantare il podio al serale di Amici di Maria De Filippi. Leon Cino, talentuoso ballerino di origini albanesi, è proprio uno di loro – vincitore assoluto della terza edizione del programma. Successivamente, come da tradizione, la conduttrice gli propose di vestire il ruolo di ballerino professionista all’interno della scuola, proposta che Leon accettò volentieri.

Tuttavia, dopo una prima fase di lavoro all’interno della trasmissione, il ballerino cominciò ad avvertire dell’insofferenza – la quale poi lo spinse ad esprimere parole non molto carine nei confronti del programma. “Quando ci lavoravo io” – sono state le sue dichiarazioni – “i ballerini professionisti avevano un compito preciso […] Oggi non è più così, perché evidentemente hanno deciso di puntare solo sul gossip”. Affermazioni infuocate che avevano spinto la produzione ad allontanarlo definitivamente. Che fine ha fatto quindi il vincitore della terza edizione di Amici? Scopriamolo insieme.

Leon Cino: da allievo di Amici a direttore artistico

La grande passione di Leon Cino era – ed è tutt’oggi – la danza, tutto il resto per lui è da considerarsi superfluo. Lo show business, il mondo dello spettacolo e della tv, le produzioni Mediaset – sembra che la scelta di allontanarsi da tutto questo si sia poi rivelata la strategia migliore.

Il ballerino infatti ha potuto dedicarsi seriamente alla carriera artistica, fino ad aprire una scuola di arti sceniche tutta sua nel cuore di Milano. Come se non bastasse, ha collaborato con diverse compagnie tra cui la Atzewi Dance Company, ove lavora tutt’ora. In sostanza, ha deciso di seguire il classico percorso dei ballerini professionisti in giro per il mondo, evitando la carriera prettamente televisiva e tornando ad esibirsi sui palchi dei teatri internazionali. Ad oggi inoltre, sembra che le acqua si siano placate e che la pace sia tornata tra Leon Cino e la produzione di Amici.

Durante l’edizione 2018/2019 infatti, la conduttrice aveva invitato il ballerino nella scuola per svolgere una lezione insieme agli allievi dell’epoca. Insomma, per seguire il proprio sogno occorre anche imparare a superare degli ostacoli inaspettati ed ad oggi possiamo dire che Leon Cino abbia decisamente raggiunto i suoi obiettivi più grandi.