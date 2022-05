Limoni: congelali, così mantengono tutte le loro proprietà

Le sue proprietà non sono di certo finite qui, scopriamo insieme quali sono e come fare per preparare il limone congelato.

Limone congelato: ecco la ricetta

Come dicevamo, chi assume molto limone può ottenere grandi benefici in termine di salute. La scorza di questo agrume contiene fino a 10 volte in più di vitamine rispetto al succo. Infatti la maggior parte delle tisane e dei medicinali vengono realizzati proprio con la buccia del limone.

Il limone è possibile assumerlo in diversi modi, sotto forma di tisana o come succo, ma anche congelato e poi gustato come un ghiacciolo. Proprio questo metodo è chiamato la terapia del limone, il motivo è presto detto, grazie a questa tecnica è possibile combattere diverse patologie, come le infezioni, influenza e il raffreddore.

Per prepararlo avremo bisogno di solo 2 limoni e una grattugia, si tratta di una ricetta molto semplice perché l’unica cosa da fare è mettere i due limoni nel congelatore per un giorno intero.