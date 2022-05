Ipertensione: ecco le bevande che funzionano veramente

Esistono delle bevande altamente efficaci per coloro che soffrono di ipertensione. Ecco quali sono e come prepararle

Soffrire di ipertensione può essere un problema molto pericoloso e invalidante per lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Coloro che sono affetti da questa patologia, infatti, devono necessariamente fare attenzione e seguire tutte le indicazioni date dal proprio medico e professionista.

A volte, però, c’è il falso mito che chi soffre di ipertensione debba privarsi di qualsiasi alimento gustoso e non possa dare libero sfogo alla fantasia. Non è affatto così: esistono, infatti, delle bevande altamente efficaci per coloro che soffrono di ipertensione. Ecco quali sono.

Ecco le bevande per chi soffre di ipertensione

Purtroppo, il numero di persone che soffre di ipertensione è in costante crescita nel nostro Paese e nel mondo. Tuttavia, non tutti sanno che esistono alcune bevande altamente efficaci per coloro che soffrono di ipertensione, ottenibili grazie ad alcuni accorgimenti naturali. Eccone alcuni:

Succo di barbabietola

La barbabietola è un alimento molto importante per coloro che soffrono di ipertensione. Grazie alle incredibili proprietà naturali, infatti, è considerato un ricostituente naturale. Ricco, di ferro, potassio e fosforo, la barbabietola è eccellente per realizzare una deliziosa bevanda.

Per preparare il succo di barbabietola, dunque, sarà necessario tagliare la barbabietola a cubetti e, successivamente, inserirla nell’estrattore di succo (o se preferite in una centrifuga). Otterrete quindi facilmente un ottimo succo da gustare già da subito;

Succo di mirtillo

Altro ingrediente delizioso e ricco di sostanze nutritive è il mirtillo. A certificarlo è uno studio del King’s College di Londra, secondo cui i mirtilli sono perfetti per coloro che soffrono di ipertensione. Una caratteristica importante possibile grazie alla presenza di antocianine, che danno al mirtillo delle ottime proprietà antiossidanti;

Acqua di cocco

Il cocco è uno degli alimenti più incredibili e versatili in natura. Grazie a questo frutto, infatti, è possibile ottenere una preziosa bevanda, tramite il succo presente all’interno della noce di cocco. L’acqua di cocco è particolarmente utile per la regolazione della pressione sanguigna e per tenere sotto controllo la frequenza cardiaca;

Infuso di tiglio

Il tiglio è un alimento poco conosciuto ma molto utile per coloro che soffrono di ipertensione. Questa pianta, infatti, possiede numerose proprietà benefiche ed è utilizzato anche per via delle sue capacità sedative, eccellenti nel contrastare insonnia e ansia.