Vitamina D: ecco i frutti che ti aiutano se hai una carenza

Grazie a questi frutti, riuscirai a fare il pieno di vitamina D, soprattutto se ne hai una carenza. Ecco quali sono

Con il passare degli anni e l’avanzare dell’età, è possibile andare in contro ad un’importante carenza di vitamina D. Si tratta di una vitamina fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo, per cui una sua carenza necessità di un tempestivo ed efficace intervento.

Questa vitamina, infatti, è fondamentale per il funzionamento corretto del nostro organismo. Una carenza di vitamina D, infatti, potrebbe portare addirittura alla perdita di densità ossea, che potrebbe sfociare in patologie e malattie molto più problematiche, come ad esempio l’osteoporosi, o provocare diverse fratture.

Tuttavia, esistono molti frutti che ti permetteranno di fare il pieno di vitamina D. Ecco quali sono.

Quali sono i frutti ricchi di vitamina D

La vitamina D è un nutriente importantissimo per numerose funzioni biologiche, come il metabolismo del calcio e l’omeostasi. Grazie a questa vitamina, infatti, il nostro organismo può avere una corretta crescita dello scheletro e promuovere il rimodellamento osseo.

Con l’avanzare dell’età o di alcuni problemi di salute, si può andare in contro ad un’importante carenza di vitamina D. Questo può portare a problemi molto seri, tanto da essere fondamentale rivolgersi ad uno specialista. Tuttavia, esistono particolari frutti ricchi di vitamina D: ecco quali sono.

Banana

Le banane sono note (oltre che per il loro gusto) per essere particolarmente ricche di potassio. In realtà, possono essere consumate anche per via dell’importante quantità di vitamina D al loro interno. Mangiare banane, infatti, è un ottimo modo per rafforzare le ossa e lo stomaco, oltre ad avere sempre un bagaglio di energia extra;

Arancia

Le arance sono tra i frutti più gustosi e golosi in assoluto. Grazie a questi meravigliosi frutti si possono ottenere deliziose spremute o coloratissime macedonie. Non tutti sanno, inoltre, che le arance sono particolarmente ricche di vitamina D ed è un alimento che fa molto bene alla pelle, oltre ad essere un valido alleato per il nostro sistema immunitario;

Anguria

Con l’avvicinarsi dell’estate, arrivano i favolosi frutti freschi tipici di questa stagione. Stiamo parlano ovviamente dell’anguria, delizioso frutto ricco di acqua e di vitamina D. Oltre ad essere ottima per dissetarsi, infatti, l’anguria è ricca di questa vitamina e può essere assunta da chi ne è carente.