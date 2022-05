Deborah Iurato di Amici: oggi è irriconoscibile, bellissima

Deborah Iurato di Amici, ieri ed oggi: ve la ricordate? Oggi sembra davvero irriconoscibile, ecco l’ex-allieva del talent show.

Questa nuova edizione di Amici si sta ancora una volta concludendo, col talent show di Maria De Filippi pronto a regalare tantissime emozioni; a breve, il pubblico avrà il nome di un nuovo vincitore.

Intanto, i fan non hanno dimenticato i tanti talenti passati per la scuola di Maria De Filippi, compresa Deborah Iurato; vi ricordate della cantante che ha vinto la tredicesima stagione del talent, ormai quasi dieci anni fa? Eccola oggi, incredibile.

Deborah Iurato di Amici ieri ed oggi, irriconoscibile: eccola

Classe ’91, Debora Iurato è nata a Ragusa, in Sicilia, dove si è formata anche a livello musicale. Nel 2014, a poco meno di 23 anni, è riuscita ad aggiudicarsi Amici 13 arrivando ad incidere il suo primo EP, a lei omonimo, che ha raggiunto in poco tempo il Disco di Platino.

Un successo travolgente per la siciliana, che ha lanciato anche un singolo scritto da una grandissima artista come Fiorella Mannoia; nel 2016, in concomitanza con l’uscita del suo nuovo album Sono ancora io, partecipa come concorrente a Tale e quale show ed anche al Festival di Sanremo.

Sicuramente, a distanza di anni, la Iurato è maturata come artista e come donna; oggi, ha compiuto 30 anni e quella giovane ragazza che ha trionfato al talent show di Maria De Filippi è diventata una donna affermata.

Anche il look ci appare molto diverso, tanto che la cantante ha addirittura abbandonato il suo classico colore di capelli per abbracciare un biondo platino che le sta davvero benissimo.

In attesa dell’uscita del nuovo album, la cantante in questi ultimi tempi ha lanciato diversi singoli; solo nel 2020 ne sono arrivati tre, ovvero Supereroi (primo realizzato con l’etichetta indipendente Sunyum Kim/Ora Label), Ma cosa vuoi? e Voglio gridare.

Una crescita davvero sorprendente per Deborah, specie per chi l’ha subito notata al talent show di Canale 5; con la stessa passione per la musica di allora, ha ancora voglia di stupire tutti quanti proprio come otto anni fa.