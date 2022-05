Concertone del primo maggio: è successo in diretta, avete visto? Cosa è successo nell’attesissimo evento ricorrente ogni anno.

Anche quest’anno, si è svolto il ricorrente Concertone del primo maggio, trasmesso in diretta da Piazza San Giovanni in Roma su Rai 3; tantissimo sono stati i cantanti che si sono esibiti, dopo parecchio tempo con una piazza gremita e non limitata dalle restrizioni anti-Coronavirus.

Alla conduzione di nuovo Ambra Angiolini, grande protagonista di recente con Le Fate Ignoranti che si è presa subito la scena sul palco; ecco cosa è successo in diretta.

Come ormai già fatto per diverse volte, l’Angiolini ha condotto il Concertone con tantissima energia, coinvolgendo in maniera magistrale il pubblico e dando importanza a tantissime tematiche sociali.

Per questo, proprio in apertura di manifestazione, la conduttrice ha esordito sottolineando il ritorno del pubblico, dopo anni passati col distanziamento sociale. “Rivedervi tutti è davvero incredibile, finalmente qui a piazza San Giovanni, la piazza è tornata a vivere, grazie!” le parole dell’Angiolini, visibilmente commossa nel rivedere così tanta gente dopo praticamente tre anni.

“Dopo due anni di piazza vuota siamo qui insieme per ricordarci che la libertà e il lavoro sono diritti di ogni essere umano e che non possono prescindere dalla parola rispetto“ ha poi continuato Ambra, che si è presentata con una maglietta coi colori della bandiera dell’Ucraina, in segno di vicinanza ad un popolo che sta soffrendo per la guerra.

Tra l’altro, ad aprire il Concertone è stato il gruppo ucraino dei Go_A; insieme ad altri rifugiati, hanno cantanto Imagine di John Lennon per un momento davvero emozionante. “Iniziamo purtroppo questo concertone con un diritto in serio pericolo, con un diritto in meno: la pace” il commento convinto di Ambra.

La conduttrice ha poi continuato a lanciare importanti messaggi e riflessioni: “Dopo il Covid siamo tornati in un mondo reale che purtroppo è ancora color rabbia” ha spiegato la conduttrice, elencando una serie di casi di violenza ingiustificata emersi nella cronaca degli ultimi anni. Grazie ad Ambra e grazie alla musica, il Concertone ancora una volta ha lanciato messaggi chiarissimi, da cogliere al volo.