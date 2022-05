Vediamo insieme una ricetta che è veramente una bomba quando si assaggia e allo stesso tempo super veloce da fare, servono solo 3 ingredienti.

A chi non piace risvegliarsi e trovare una colazione fatta direttamente in casa, che ha tutt’altro sapore rispetto ad una cosa confezionata? Noi oggi infatti vi vogliamo proporre una ricetta velocissima.

Tanto rapida che ci servono solamente 3 ingredienti che tutti noi abbiamo in casa e non serve neanche pesarli, quindi non ci perdiamo in troppe parole e vediamo come realizzare questi buonissimi biscotti in casa.

Biscotti: solamente 3 ingredienti e senza bilancia, una bomba!

Questi biscotti saranno super croccanti fuori ma morbidissimi dentro e faranno la gioia di grandi e piccini, e poi nel latte o nel caffè sono veramente super speciali, provare per credere!

Ecco cosa ci occorre:

zucchero semolato fino 1/2 tazza

burro a temperatura ambiente 3/4 di tazza

farina 00 1/4 di tazza

Ovviamente per lo zucchero potete mettere quello che preferito, quindi anche quello grezzo, o quello di canna, l’importante è il quantitativo, iniziamo poi con accendere il nostro forno a 180 gradi.

Poi prendiamo una teglia e mettiamoci sopra la nostra amata carta da forno, poi prendiamo un contenitore dove mettiamo dentro il nostro burro e lo zucchero ed iniziamo a mescolare il tutto.

Aggiungiamo poi la farina e continuiamo a mescolare, o con il nostro robot da cucina o con una spatola fino ad ottenere un composto abbastanza friabile, facciamo un panetto dalla forma di un cilindro ed avvolgiamolo nella pellicola.

Mettiamolo in frigorifero per circa 30 minuti, una volta trascorso questo tempo, tagliamo il tutto con fette alte circa 1 centimetro e mettiamo i nostri biscotti sulla nostra teglia aggiungendo un po’ di zucchero sopra.

Lasciamo cuocere per circa 20 minuti, o fino a quando non sono ben dorati, una volta passato questo tempo possiamo sfornare il tutto e lasciamo raffreddare i nostri super biscotti.

Possiamo anche accompagnarli, in modo super goloso insieme ad una coppa di gelato la sera dopo cena sul divano, o come merenda super golosa, questi biscotti si mantengono friabili e gustosi per circa 3 giorni in un contenitore ben chiuso, ma ci arriveranno?

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette veloci ed ottime, in modo tale che la cucina diventi qualcosa di divertente ogni giorno e non noioso e stancante come tutti pensiamo!