Rai: stanno puntando tutto su di lei, la famosissima vip

Stefano Coletta fa un passo indietro, la Rai ha deciso di puntare il tutto per tutto su una famosa ed iconica vip italiana.

I vertici Rai hanno dovuto accettare un’amara verità: il secondo canale sta perdendo progressivamente ascolti. Stefano Coletta aveva destinato Rai2 al pubblico over 40, eppure sembra che nessuno risulti particolarmente interessato ai programmi previsti dal palinsesto della messa in onda. Per questo motivo, il direttore della rete pubblica ha deciso di fare un passo indietro, puntando nuovamente su un volto a dir poco iconico della televisione italiana.

Stiamo parlando di un’artista completa, capace di eccellere non solo nel canto e nella recitazione, ma anche nella conduzione. Fondamentalmente, facciamo riferimento ad un volto paragonabile all’incredibile Raffaella Carrà: “Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio” – sono state le parole di Stefano Coletta – “il mio obiettivo è quello di riportare dei volti credibili anche per rilanciare Rai2”. Avete compreso di chi stiamo parlando?

La Rai vuole Loretta Goggi al timone di Rai2

Ebbene sì, a quanto pare Stefano Coletta spera in un epocale ritorno di Loretta Goggi al timone di un programma tutto suo sul canale giovanile. Stando ad alcune dichiarazioni del direttore della rete pubblica, riportare l’iconica vip sulle scene potrebbe attirare una nuova fascia di pubblico ed aumentare il tanto agognato share. In sostanza, sembra che non ci siano al momento giovani conduttori abbastanza carismatici e talentuosi, tanto quanto gli esperti volti della storia del panorama televisivo italiano.

“Con Loretta Goggi sicuramente potrei avere lo stesso risultato ottenuto con Raffaella” – ha dichiarato Coletta – “Sono molti anni che non ha un programma suo”. Insomma, sembra che l’unico modo per ispirare il pubblico sia quello di mantenere un regime tradizionale all’interno dei palinsesti, evitando i rischi conseguenti dell’investimento su volti nuovi.

Eppure, tra i giovani, esistono diversi conduttori capaci di coinvolgere il pubblico, tra cui sicuramente Stefano De Martino. Egli infatti, è stato capace di far guadagnare una bella somma alla rete pubblica, attraverso i programmi che l’hanno visto protagonista come Made in Sud, Stasera tutto è possibile e il nuovissimo Bar Stella. E’ possibile quindi che Stefano Coletta non abbia tenuto realmente in considerazione tutte le possibilità? Forse la situazione relativa a Rai2 è talmente drammatica da spingere il direttore Rai a vincere facile? In ogni caso, sembra che la decisione sia ufficiale: presto assisteremo alla realizzazione di un nuovissimo programma, tutto dedicato a Loretta Goggi.