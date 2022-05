Eredità e polizze vita dormienti? Possiamo controllare gratuitamente così

Sappiamo che le polizze assicurative sulla vita spesso contengono clausole destinate in generale agli eredi. Su questi beni non si paga l’imposta di successione. Scopriamo qualcosa di più.

Quando si tratta di eredità le somme cui abbiamo diritto potrebbero essere clausole di risparmio e a volte mai riscosse. Bisogna cercare informazioni in merito, oggi vediamo un metodo semplice per farlo.

Spesso accade le somme che non vengono riscosse dai beneficiari, giacciono in attesa del sopraggiungere della prescrizione. La liquidazione della somma non può più essere pretesa, non essendo più un diritto.

È possibile che siano delle eredità e polizze vita che spettano a determinate persone, ecco cosa fare

Il termine, a partire dal 20 ottobre 2010, corrisponde a 10 anni. Come criterio di riferimento è il decesso dell’assicurato o la scadenza del contratto assicurativo.

Si può trattare di un istituto di credito oppure di un intermediario finanziario. Esiste un Ente il cui nome è ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) che svolgerà una ricerca riguardante il nome del possibile beneficiario.

Anche l’ente dell’IVASS svolge funzioni dirette a garantire la gestione delle imprese assicurative. Il numero da chiamare è il 800 486661 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

È fondamentale indicare all’atto della formulazione i nominativi specifici degli eredi, oppure informare soggetti terzi.

Spesso accade che quando avviene il triste decesso di un parente o coniuge oltre a dover sbrigare la tante attività da svolgere come il funerale e la comunicazione per l’avvenuto decesso, bisogna anche indagare se sono state attivate delle eredità oppure delle polizze a favore di alcuni eredi.

Per fare questo quindi gratuitamente possiamo rivolgersi a questi enti specifici che possono rilasciare delle informazioni importanti in merito. Molto importante prestare attenzione a queste cose ed evitare di non riscuotere delle somme dovute.

Se non avviene la riscossione si verifica la prescrizione e quindi poi avviene che non è più possibile godere sia dell’eredità che di eventuali polizze. Quindi bisogna prestare molta attenzione per evitare che si verifichino delle spiacevoli sorprese.

Che si tratti di una banca oppure di una assicurazione è fondamentale la ricerca dei possibili beneficiari.