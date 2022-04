Vediamo meglio insieme che cosa è successo nel programma pomeridiano super seguito per eccellenza dove si cerca l’amore.

Tutti i pomeriggi va in onda, ormai da moltissimi anni, il programma che cerca di aiutare nella ricerca del compagno condotto sempre in modo impeccabile dalla mitica Maria De Filippi.

E come sappiamo adesso c’è sia la versione con i giovani che quella del trono over, dove sembra quasi più seguito quest’ultimo, e tra i vari cavalieri e dame troviamo anche Catia, una donna con un cognome importante.

Uomini e Donne: Catia, si scatena la bufera in studio

Ovvero è la sorella della super famosa stilista, Elisabetta Franchi, e forse, facendo alcune dichiarazioni ha semplicemente peggiorato la sua situazione, ma andiamo a capire meglio cosa è successo.

Il tutto si è svolto tra lei e Biagio di Maro, perchè la donna ha accusato il suo accompagnatore che non l’ha portata in un ristorante, effettivamente sono andati in una pizzeria d’asporto, e lei non ha apprezzato il gesto.

Sembrava che il tutto fosse terminato lì, ma così non è stato, Biagio ha indicato che non si sofferma sul cognome che porta, ma sulla sua persona, quindi su Catia, anche se sembra essere accusata di essere li solamente per l’abbigliamento che porta.

E’ stata accusata anche per una fotografia dove appoggia i piedi sul divano, e mentre Tina sta cercando di prendere le difese di Catia, interviene Armando Incarnato, che normalmente non interviene molto.

Secondo quest’ultimo la donna risulta poco umile ed è come se ha giudicato Biagio per la sua situazione economica e null’altro, ovviamente le varie accuse continuati, con frasi come “la poveraccia sei tu” urlato da Di Maro, oppure “Sei un gran pagliaccio” la risposta della dama.

E’ intervenuto in questa particolare discussione anche Gianni Sperti, che ha dichiarato che se lei vuole vivere in un certo modo lo può fare con i suoi soldi ma che non può venire a Uomini e Donne e cercare il petroliere.

Tina, invece, è convinta che se non era la sorella di una famosa stilista non avrebbe avuto lo stesso atteggiamento negativo che sta avendo in questo momento nel programma condotto da Maria De Filippi.

Le parole della dama sono state le seguenti:

“Non c’entra niente chi è Elisabetta, io sono Catia. Lei fa un lavoro, io faccio un altro. Lavoro tante altre ore al giorno, mi alleno, faccio le maratone. Non vado nei ristoranti chic, non mi interessa”

Ma non sembrano aver convinto molto il pubblico a casa e quello presente in studio, staremo a vedere che cosa succederà nelle prossime puntate, e voi cosa ne pensate dell’atteggiamento di Catia Franchi?