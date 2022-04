Sossio e Ursula l’appello che lascia tutti senza parole, i due ex-protagonisti Uomini e Donne si rivolgono a tutti i fan.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie più famose e amate che si sono recentemente formate al dating show di Maria De Filippi; i due, dopo essersi incontrati in studio, si sono sposati e, nonostante varie crisi, hanno anche messo su famiglia.

Questa volta però i due non finiscono al centro della scena per la loro relazione amorosa, ma per qualcosa di diverso e sicuramente spiacevole; l’appello sui social lascia tutti senza parole.

Sossio e Ursula l’appello, che lascia tutti senza parole: cosa è successo ai due

Entrambi molto attivi sui social, di recente è arrivato direttamente un appello a tutti i fan rivolto dal profilo Instagram di Ursula; a quanto pare infatti, a Sossio sarebbe stato hackerato l’account del suo social.

La coppia ha cominciato a preoccuparsi quando sul profilo di Sossio sono apparsi dei contenuti non autorizzati, segno evidente che qualcuno è purtroppo riuscito ad entrare nel profilo dell’ex-cavaliere; per questo, Sossio ha registrato alcuni video per spiegare la situazione, pubblicandoli sulle Stories della moglie.

“Mi hanno appena rubato il profilo, chiedo il vostro aiuto per favore. Chiedo a tutti quanti: segnalate il mio profilo. C’è qualcuno che sta usando il mio account, non sono io. Hanno appena pubblicato foto mie e della mia bambina. Per favore aiutatemi” spiega Sossio, visibilmente scosso per l’accaduto.

Negli altri video pubblicati, l’ex-cavaliere ha rivelato che avrebbe sporto denuncia il prima possibile e che la coppia si stava preoccupando soprattutto perché, sul profilo hackerato, cominciavano ad apparire contenuti che promettevano soldi e visibilmente collegati ad una truffa.

Sossio ha comunque promesso di aggiornare i fan sulla situazione, ma pare che sia già stato identificato il colpevole; magari Aruta riuscirà anche a recuperare il suo account, ma ciò che ha voluto sottolineare è che nessuno deve cadere nella truffa diffusa tramite il suo account.