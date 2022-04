Un bimbo di 6 anni è morto mentre lo stavano trasportando in ospedale a seguito di una crisi respiratoria. Il piccolo era positivo al Covid e non era vaccinato.

Non ha nemmeno fatto in tempo a raggiungere l’ospedale pediatrico. Il bambino è deceduto in ambulanza mentre i sanitari del 118 stavano tentando una corsa folle verso il nosocomio più vicino per salvargli la vita.

La tragedia si è consumata a Codevigo, in provincia di. La vittima, ne avrebbe compiuti 7 a breve. E’ deceduto mentre i medici del 118 lo stavano trasportando verso il Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università di Padova. Il bambino aveva iniziato a stare male durante la notte. I genitori avevano chiamato subito i soccorsi: l’ambulanza del 118 è partita da Pieve di Sacco e quando i soccorritori sono arrivati nell’abitazione di famiglia, il bambino era già gravissimo. Il piccolo non era più cosciente: era svenuto, ine con problemi cardiocircolatori. Il caso è apparso subito disperato agli operatori del 118 ed è stato immediatamente disposto il trasferimento presso l’ospedale padovano. Da quanto emerso il bambino era risultato positivo al Covid lo scorso 27 aprile, dopo un tampone effettuato a Chioggia. I genitori hanno dichiarato che il figlio non aveva altre patologie che possano aver provocato la crisi respiratoria e il conseguente decesso., nonostante in Italia, da mesi, l’Aifa – Agenzia italiana del Farmaco – abbia dato il via libera al vaccino anti Covid per la fascia da 5 a 11 anni. Diversi medici, in questi mesi, si sono spesi nel raccomandare le mamme e i papà di far vaccinare i loro bambini. Tuttavia i genitori scettici sono stati e sono ancora molti, infatti la campagna vaccinale sui più piccoli non è mai decollata. Sul caso del bambino padovano è stato richiesto un riscontro diagnostico con conseguenteper fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato al decesso.