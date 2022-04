Amici 2022 anticipazioni: ecco l’eliminato ed i nomi a rischio

Amici 21: chi sarà l’eliminato della prossima puntata che andrà in onda sabato 30 aprile 2022? Scopriamo insieme di quale allievo si tratta.

Sabato 30 aprile 2022 andrà in onda una nuova puntata del talent Amici di Maria De Filippi. Sabato scorso abbiamo dovuto salutare uno degli allievi più amati, Luca D’Alessio, in arte LDA, figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio.

Come già capitato precedentemente, anche questa volta Maria De Filippi ha deciso di non fare il nome dell’eliminato all’interno del programma, per far in modo che non esca il nome prima del dovuto.

Infatti, la conduttrice farà il nome dell’allievo, solo quando tutti loro si troveranno nella casetta. Ma andiamo a leggere chi fra i ragazzi rischia di uscire.

L’ospite della serata sarà il cantante Ghali. Ad aprire le sfide sono state le squadre capitanate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

I primi allievi a sfidarsi sono stati Luigi e Nunzio, dove il punto è andato al primo. Poi è stata la volta di Michele contro Sissi: il punto questa volta è andata alla ragazza.

Amici 21: chi uscirà sabato 30 aprile 2022?

L’ultima sfida invece ha visto di nuovo protagonisti Luigi e Nunzio ed il punto nuovamente è andato all’allievo di Rudy Zerbi. A finire al ballottaggio finale è stato Nunzio.

La seconda manche ha visto sfidarsi nuovamente Celentano e Zerbi contro Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Le sfide questa volta sono state: Michele contro Dario, che si sono scontrati sul guanto di sfida. Il punto è andato al primo allievo.

Poi è stata la volta di Luigi contro Albe ed il punto è andato a quest’ultimo. La terza sfida è stata vinta da Luigi che ha sfidato nuovamente Albe.

Anche questa volta la squadra capitanata da Zerbi e Celentano ha vinto e a finire al ballottaggio finale è stato Albe.

La squadra vincitrice ha voluto sfidare quella capitanata da Todaro e Cuccarini. Ma questa volta ad avere la meglio sono stati quest’ultimi.

La prima sfida ha visto confrontarsi Luigi contro Alex ed il punto è andato al primo allievo. Poi si sono visti sfidare Luigi contro Serena e Alex ed hanno vinto questi ultimi. Mentre l’ultima sfida ha vinto Sissi, che ha sfidato Michele.

Alla fine a scontrarsi sono Albe, Nunzio e Luigi. I tre giudici dopo aver visto le loro esibizioni hanno deciso di salvare Luigi.

Chi uscirà tra Nunzio e Albe? Per saperlo dovrete guardare la puntata di Amici che andrà in onda sabato.