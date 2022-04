Lino Guanciale: la seconda edizione di Noi 2, ecco tutte le voci

Lino Guanciale e la seconda stagione di Noi 2: ecco alcune voci sul futuro della serie con protagonista l’attore.

Dopo sei appuntamento serali, il remake di This is us prodotto da Rai Fiction e Cattleya ha concluso le trame della sua prima stagione, non realizzando però quegli ascolti entusiasmanti a cui altre fiction hanno abituato la Rai.

Nonostante questo però, la serie con Lino Guanciale e Aurora Ruffino sembra avere un futuro; ad annunciare la seconda stagione è lo stesso attore protagonista, ecco le sue parole e i rumos.

Lino Guanciale e la seconda stagione di Noi: le sue parole per il futuro della serie

Guanciale è uno tra i volti più amati, al momento, del piccolo schermo ed ha sorpreso dunque che la serie tratta da un successo globale non abbia avuto il risultato aspettato.

A pesare, forse, è stato il confronto con la serie originale, ma nonostante il parziale ‘flop’ la Rai sembra aver deciso comunque di puntare ancora sulla serie; in una recente intervista ad Avvenire, a parlare è stato direttamente l’attore.

“Noi è uno dei lavori più maturi che ho fatto per la tv e sono contento che venga girata la seconda stagione. Un’operazione importante anche per la tv pubblica che ha presentato una modalità narrativa nuova e coraggiosa” spiega Guanciale, confermando dunque come il progetto vada avanti, continuando ad affrontare importanti tematiche sociali come già fatto coi primi episodi.

La speranza della Rai è che, con questa seconda stagione, la serie possa riprendersi e garantire un livello di ascolti degni probabilmente della qualità del progetto; Lino Guanciale sembra crederci e dunque comincia ad esserci attesa e curiosità per questi nuovi episodi.

Non è chiaro quando verrà mandata in onda Noi 2, ma è probabile che dovremo aspettare qualcosa più di un anno a partire da ora; intanto, Guanciale sarà protagonista con tantissimi altri progetti, tra cui La porta rossa (terza stagione), Il Commissario Ricciardi (seconda stagione) e la nuova fiction Sopravvissuti.

“E’ un lavoro di grande impegno, un thriller psicologico” rivela l’attore su questa nuova fiction, che lo vedrà nei panni di uno skipper.