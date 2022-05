Amici, Emanuele Filiberto contro Alessandra Celentano: il giudice del talent show di nuovo contro la maestra di danza, cosa è successo.

Quando si parla di polemiche ad Amici, quasi sempre è protagonista lei: Alessandra Celentano. La maestra di danza, di nuovo in squadra con Rudy Zerbi, ha un’indiscussa competenza, ma spesso con le sue uscite fa arrabbiare qualcuno.

Di questa situazione ha in parte parlato Emanuele Filiberto, chiamato di nuovo dalla De Filippi come giudice della fase serale; al suo fianco, Stefano De Martino e il frontman dei The Kolors, Stash. In una recente intervista, il principe ha avuto modo di parlare della Celentano; ecco cosa ha detto.

Amici, Emanuele Filiberto contro Alessandra Celentano: le sue parole sulla Celentano

Più volte, specie quando parla della ballerina Serena Carella (allieva di Raimondo Todaro), Emanuele Filiberto prendere le distanze dal pensiero di Alessandra Celentano, che ha sicuramente definito essere una maestra piuttosto severa.

Parlando in una recente intervista a DiPiù TV, Emanuele Filiberto è stato interrogato su questo suo ritorno al talent show, col principe che ha chiamato in causa anche la maestra di danza.

“Sta andando bene. Ora riesco perfino a domare la iena Celentano” spiega Emanuele Filiberto, che ha rivelato anche di non frequentare (per mantenere una certa ‘imparzialità’) i vari maestri del talent show.

Situazione completamente diversa invece con gli altri due giudici, Stefano De Martino e Stash, con cui ama passare del tempo anche fuori dallo studio. “Andiamo a cena insieme, ci prendiamo in giro. Scherziamo sul look di Stash, sulle vicissitudini sentimentali di Stefano, e loro mi trattano da Principe aprendomi la portiera della macchina. Ci facciamo un sacco di risate” rivela sul rapporto coi colleghi.

Dopo Amici, Emanuele Filiberto sembra non avere altri progetti televisivi in programma prossimamente, ma è sicuramente impegnato con le sue altre attività. “Dopo Amici non ho altri progetti nello spettacolo, ma ho tanto da fare con altre mie attività” conclude il principe. Nel frattempo, c’è ancora un’edizione di Amici da finire e un vincitore da decretare.