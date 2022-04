Lavoro: aumento di stipendio fino a 204 euro al mese per queste categorie

C’è un significativo aumento dello stipendio per una determinata categoria di lavoratori. Scopriamo insieme chi sono.

Sta accadendo nel settore sanitario, quindi per coloro che lavorano nelle categorie del settore, arrivano arretrati e aumenti di stipendio.

Questi aumenti di stipendio andranno da 174 a 204 euro. Circa gli arretrati le somme sono tra i 1.200 e i 2.200 euro.

In cosa consiste l’agevolazione

Sicuramente sarà in ritardo però finalmente ci potrà essere il contratto per infermieri e OSS. Un comparto davvero diverso rispetto a quelli della Pubblica Amministrazione.

Quando si parla di sanità non bisogna dimenticare che si tratta di competenza regionale. Le Regioni quindi hanno un ruolo molto importante soprattutto nel riempire le casse per far sì che i lavoratori abbiano le dovute somme.

Quando si parla di un aumento dello stipendio fino a 204 euro è davvero un qualcosa di molto rilevante e da considerare. Non dobbiamo dimenticare che il Governo contribuisce con il Fondo sanitario nazionale con un contributo di 2 miliardi di euro.

A questa dotazione bisogna aggiungere gli stanziamenti destinati alla sanità in questi lunghi mesi di emergenza a causa della pandemia e del covid-19.

Le notizie comunque che riguardano OSS e infermieri, sono davvero buone dato che riceveranno presto gli aumenti che sono stati previsti e otterranno anche gli arretrati per il triennio 2019-2021.

Sicuramente non dobbiamo dimenticare che durante l’emergenza Covid-19 i medici, infermieri e tutto il personale sanitario era in prima fila per combattere il virus in tutte le sue forme.

Una categoria che è sempre stata a rischio, molto esposta in ogni momento della pandemia ai contagi, ma in generale una categoria che lavora tanto, spesso con turni massacranti ma a volte sottopagata.

Queste agevolazioni che riguarderanno infermieri e OSS non faranno altro che tirare un sospiro di sollievo a coloro che dedicano la vita a un lavoro, quello del medico o infermiere molto importante e delicato.

Un aumento di stipendio può fare davvero la differenza, un modo sicuramente per dire “grazie” a queste persone che ogni giorno rischiano la vita per salvare altre vite.

Quello che è successo durante questi mesi di pandemia ne è stata una dimostrazione.

>>>FONTE