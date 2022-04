Vediamo insieme una ricetta super veloce che ci permette di fare degli ottimi cornetti in casa senza dover attendere la lievitazione.

Oggi vogliamo proporvi una colazione diversa dal solito che vi lascerà senza parole per il risultato incredibile, anche perchè possiamo prepararla veramente in poco tempo, stupendo tutti al risveglio.

Ma di cosa stiamo parlando? La ricetta di oggi riguarda degli ottimi cornetti che non hanno bisogno di effettuare la lievitazione, per questo motivo sono veloci, ma buonissimi come quelli presi al bar.

Cornetti fatta in casa: ottimi e senza lievitazione

Ovviamente possiamo riempirli con quello che preferiamo, quindi dalla cioccolata spalmabile, alla marmellata, passando per crema di pistacchio o simili, ma ecco gli ingredienti che ci occorrono:

Marmellata o nutella

500 gr di farina 0

16 gr di lievito per dolci

250 gr di yogurt greco al 5%

250 gr di burro morbido

100 gr di zucchero

1 buccia grattugiata di limone

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, mettendo la nostra farina sul tavolo di lavoro creando la cosiddetta fontana, dove al centro metteremo lo zucchero, il nostro yogurt e la scorsa del limone.

Adesso con l’aiuto del cucchiaio iniziamo a mescolare il tutto e poi aggiungiamo il lievito, e continuiamo ad impastare, mettendo al centro il burro che si è ammorbidito, nel mentre, cercando di formare un panetto morbido e senza grumi.

Avvolgiamolo con la pellicola e mettiamolo a riposare in frigorifero per 30 minuti, circa, adesso lo riprendiamo e con il nostro mattarello stendiamo il tutto, dovremmo avere un’impasto di diametro di circa 29 centimetri.

Procediamo con il dividere la sfogli in triangoli e mettiamo un cucchiaino di nutella o di marmellata, in base alla nostra scelta, oppure possiamo farne anche metà in un modo e l’altra in un’altro.

Ricordiamoci di lasciare la nostra marmellata in frigorifero così risulta più densa, procediamo ad arrotolare ogni rotolino su se stesso ed accendiamo nel mentre il nostro forno a 180 gradi.

Mettiamo i nostri cornetti su di una teglia che abbiamo rivestito con la carta da forno e lasciamo cuocere il tutto per circa 20 minuti, ecco che la nostra colazione è pronta e super buona.

Possiamo anche mettere dello zucchero a velo sopra per rendere il tutto super buono, e goloso per noi e per la nostra famiglia!