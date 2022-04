Unghie deboli? Potrebbe essere un sintomo di una malattia

Ultimamente ti sei accorto di avere le unghie deboli? Attenzione, non sottovalutare questo sintomo, potrebbe essere collegato ad una malattia piuttosto seria. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come accorgersene.

Capita a tutti di avvertire dei dolori o malesseri in alcune zone del corpo, spesso si tende a sminuire i sintomi o a far finta che non esistono. In alcuni casi però, sarebbe meglio approfondire i segnali che il nostro corpo ci manda, come ad esempio se si notano dei cambiamenti repentini.

Sappiamo tutti che quando si passa da una stagione all’altra è possibile avvertire fastidi come sonnolenza e debolezza. Alcune persone soffrono maggiormente questa situazione e addirittura pare che cadano in una vera e propria sindrome primaverile.

Questa condizione oltre ai sintomi sopraelencati, causa anche insonnia, desiderio di zuccheri, perdita di capelli e indebolimento delle unghie.

Oggi vogliamo concentrarci proprio sull’ultimo sintomo, spesso tendiamo a sottovalutare lo stato delle nostre unghie, non dando peso alla loro condizione attuale. Se nella maggior parte dei casi si tratta di una situazione momentanea dovuta a stress o nervosismo, in altre potrebbe essere la spia di alcune patologie ereditare anche gravi.

Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i sintomi più comuni.

Unghie deboli: mai sottovalutare questo sintomo, potrebbe essere legato a questa patologia

Con il cambio di stagione a soffrire maggiormente sono le unghie e i capelli. Questi tendono ad indebolirsi e a spezzarsi molto più frequentemente.

In questo caso basterà rimediare con l’assunzione di un integratore, ma se questo non dovesse bastare vi occorrerà approfondire l’argomento per capire quale possa essere la causa scatenante.

Spesso si tende a sottovalutare questi sintomi, ma in realtà potrebbero essere la spia di patologie ben più gravi. Le cause possono essere diverse e molteplici, le meno gravi potrebbero essere legate ad un problema di mal nutrizione o carenza di vitamine.

In altre situazioni, questo sintomo potrebbe venire alle donne in menopausa, questo per via di una variazione a livello ormonale. Infine, le unghie deboli potrebbero avere a che fare con i prodotti chimici aggressivi per la pulizia della casa.

In ogni modo se il sintomo persiste vi consigliamo di consultare il vostro medico di base, lui saprà sicuramente quali esami prescrivervi. Voi cosa ne pensate?