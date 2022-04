Colesterolo e rinforzo delle ossa: mangia le fave, sono una bomba!

Le fave oltre ad essere molto buone sono anche un tocca sana per rafforzare le ossa e diminuire il colesterolo nel sangue. Ecco tutte le proprietà di questa pianta e come cucinarla.

In pochi conoscono i benefici delle fave, infatti oltre ad essere ricche di proteine possono aiutare il nostro organismo a combattere diverse patologie. Questo legume, oltre ad essere buonissimo è anche un ottimo alleato contro il diabete e il colesterolo cattivo. Scopriamo come preparale e quali sono le proprietà.

Le fave sono una tipologia di legumi come conosciute in Italia, queste si possono acquistare fresche nella stagione della primavera, oppure secche in qualsiasi periodo dell’anno. Come dicevamo sono anche ricche di proteine e fibre vegetali, ideali sopratutto per chi vuole perdere peso, infatti non contegno grassi al loro interno.

Chi assume questo legume ottiene molti benefici a livello di salute e benessere. Infatti mangiando spesso le fave è possibile fare il pieno di energie, grazi alla grande quantità di ferro e sali minerali.

Ma non solo, sono anche ottime per chi è a dieta, infatti secondo uno studio dell’European Journal of Clinical Nutrition del 2010, assumendo questo legume si ottengono dei risultati sorprendenti in termini di perdita di peso.

I benefici delle fave non sono di certo finiti qui, andiamo a scoprire quali sono e come preparale.

Fave: ecco perché è importante mangiarle

Come dicevamo le fave sono importantissime per il benessere del nostro organismo, queste sono ricche di ferro e ad altri sali minerali, come ad esempio il fosforo. Quindi sono ideali per chi vuole mantenere la concentrazione attiva. Inoltre danno una buona carica di energia, quindi potreste decidere di fare uno spuntino a base di fave prima di allenarvi.

I benefici delle fave non sono finiti qui, infatti riescono anche a regolarizzare il sistema cardiovascolare, aiutando il nostro organismo ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Inoltre assumendo le fave regolarmente potremo avere dei benefici alle ossa, infatti queste riescono a rafforzarle grazie alle grandi quantità di magnesio al loro interno. Questo aiuta a prevenire malattie come osteoporosi e artrite.

Insomma sono un vero e proprio tocca sana per il benessere del nostro corpo. Ora non ci resta che andare a fare una grande quantità di scorta di fave. Voi cosa ne pensate?