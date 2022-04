Ripetizioni private online: i vantaggi dell’e-learning

In questi ultimi anni sono aumentati in modo significativo i bambini ed i ragazzi che si sono trovati con lacune in una o più materie scolastiche e che dunque necessitano di prendere ripetizioni private per rimettersi in pari con il programma. Secondo la prima indagine sull’istruzione condotta dalla piattaforma di ripetizioni GoStudent alla fine del 2021, quasi la metà degli studenti italiani (47%) ed europei (48%) intervistati ha lamentato lacune in una o più materie. La pandemia ha sicuramente influito da questo punto di vista, per questo motivo sempre più studenti hanno deciso di ricorrere alle ripetizioni nell’ultimo anno. Un aspetto interessante è che molti di coloro che che oggi hanno scelto di prendere delle lezioni private si è rivolto al mondo del web. Da quando è scoppiato il Covid in Italia, infatti, la maggior parte degli studenti ha avuto la possibilità di familiarizzare con didattica a distanza ed e-learning, scoprendone di fatto gli effettivi benefici.

Anche nel nostro Paese si sono diffuse piattaforme online. Tra tutte spicca GoStudent, che mette a disposizione ottimi insegnanti per oltre 30 materie per rendere ancora più efficace e coinvolgente l’apprendimento a distanza. Quali sono però i reali vantaggi dell’e-learning? Scopriamolo insieme.

# L’efficacia dell’apprendimento adattivo

Prendere ripetizioni private online su piattaforme come GoStudent significa poter godere di tutti i benefici dell’apprendimento adattivo e non si tratta di certo di una cosa da poco. Questo stile di apprendimento si basa sulle reali esigenze dello studente, sulle sue lacune, sui punti deboli e sugli obiettivi che si desiderano raggiungere. Su GoStudent, ogni ragazzo ha un proprio programma di studi personalizzato proprio perché in questo modo è possibile raggiungere risultati più soddisfacenti in meno tempo. Seguendo delle lezioni o delle ripetizioni in gruppo non si potrebbe ottenere la stessa efficacia a livello di apprendimento, proprio perché sarebbe impossibile concentrarsi sulle esigenze specifiche del singolo.

# Meno perdite di tempo prezioso

In molti oggi scelgono di prendere ripetizioni private online anche per questioni di tempo. È infatti innegabile che poter seguire le lezioni direttamente da casa, senza doversi recare personalmente presso un istituto, rappresenta un grande vantaggio. Non solo: su piattaforme come GoStudent è possibile pianificare gli orari delle lezioni a seconda delle proprie esigenze e dei propri impegni, in modo da conciliare tutto senza problemi. Ciò si traduce in un grande risparmio di tempo e in una maggior flessibilità: due dettagli che al giorno d’oggi fanno la differenza.

# Maggiore convenienza a livello economico

Se sono sempre di più i genitori ed i ragazzi che scelgono le ripetizioni private online piuttosto che quelle in presenza, le ragioni sono anche economiche. È infatti innegabile che sia molto meno costoso utilizzare piattaforme come GoStudent piuttosto che rivolgersi ad insegnanti privati a domicilio o istituti specifici. Bisogna inoltre calcolare che seguire le lezioni online significa anche non doversi spostare e dunque risparmiare anche sul trasporto.

# Le lezioni online sono meno stressanti

Un altro vantaggio delle ripetizioni online è che sono vissute meglio dagli stessi studenti, che le percepiscono meno stressanti. I ragazzi sono più contenti di seguire delle lezioni mediante il metodo dell’e-learning piuttosto che avere un insegnante privato direttamente a casa. Questo vale soprattutto per gli studenti timidi, che faticano a mettersi in gioco ed esprimere i propri dubbi quando si trovano faccia a faccia con il docente e che invece a distanza hanno molti meno problemi.