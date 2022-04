Inps: due mesi di contributi gratis per queste categorie

Buone notizie per alcune categorie particolari di lavoratori: l’Inps prevede due mesi di contributi gratis. Ecco i dettagli.

Nel corso degli anni, la possibilità di accedere alle pensioni dicendo addio al lavoro, è risultata sempre più lontana per i contribuenti. Attualmente, servono quarant’anni di contributi per poter essere considerato dallo Stato un candidato adeguato per l’assegno pensionistico. Tale riforma ha portato ad un ‘invecchiamento’ del mondo lavorativo, luogo ove i giovani non hanno ancora lo spazio adeguato per accedervi.

Di fronte a tali difficoltà, l’Inps ha deciso di prevedere una serie di agevolazioni, almeno per tutti quei cittadini che si trovano in condizioni difficili, sia dal punto di vista economico che sanitario. Per questo motivo, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha deciso di agevolare alcune categorie nel percorso verso la pensione. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Inps prevede due mesi di contributi gratis

In sostanza parliamo di un ridimensionamento delle tempistiche di accesso alla pensione: l’Inps prevede due mesi di contributi gratis, in modo da ottenere l’annualità anche con 10 mesi lavorativi. Tuttavia, l’iniziativa richiede determinati requisiti per chiunque abbia intenzione di accedervi.

Prima di tutto, il lavoratore deve possedere un’invalidità riconosciuta minima del 74%, oppure determinate malattie cardiache e condizioni sanitarie di impedimento al lavoro, saranno inclusi nel provvedimento anche i cittadini sordi e gli invalidi di guerra. Ricordatevi che l’Inps non riconoscerà di 2 mesi gratis automaticamente, ma valuterà la vostra condizione in seguito ad una richiesta specifica presso il sito ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Ricordiamo inoltre che la maggioranza contributiva e il conteggio annuale previsto di dieci mesi esclude tutti quei cittadini che già ricevono dallo Stato altre agevolazioni, tra cui ad esempio la pensione di invalidità. Per ottenere maggiori informazioni, potete consultare direttamente il sito ufficiale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ove non solo potete acquisire ulteriori chiarificazioni, ma troverete anche i moduli relativi alla richiesta per ottenere due mesi di contributi gratis.