Vediamo insieme una ricetta che è veramente una bomba, perchè parliamo delle buonissime lasagne ma in una versione nuova.

A tutti, o quasi, piace mangiare, e soprattutto le lasagne, che sono una vera e propria bontà ma spesso molto calorica, perchè al loro interno hanno mille ingredienti, ma noi oggi vi vogliamo stupire.

Non ci crederete, ma vogliamo proporvi una lasagna in versione light, che non ci farà sentire così tanto in colpa per aver mangiato questo piatto buonissimo, che spesso si prepara nei giorni di festa.

Lasagne light: la ricetta che ti lascia senza parole

Ma cosa ci troviamo al suo interno per essere light ed avere, circa, solamente 250 calorie? Queste lasagne sono fatte con le zucchine e con i fiocchi di latte, ma sono una vera e propria bontà.

Ovviamente, come in tutte le cose, se esageriamo con il quantitativo, la parte light non la troviamo più! Ma vediamo cosa serve per preparare circa 12 porzioni, poi voi regolatevi di conseguenza:

600 grammi di zucchine

mezzo chilo di lasagne

300 grammi di besciamella light

tre etti di fiocchi di latte

100 grammi di parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva, scalogno q.b.; basilico fresco sminuzzato, sale e pepe Q.B.

Iniziamo quindi con la preparazione vera e propria, lavando e pulendo le nostre belle zucchine che faremo a pezzettini, e le mettiamo in una padella, insieme allo scalogno a far rosolare per qualche momento.

Aggiungiamo anche il basilico, e poi mettiamo un pizzico di sale e lasciamo andare a fuoco molto basso per circa 5 minuti, passato questo tempo, possiamo preparare la besciamella in casa, oppure usare direttamente quella già pronta.

Prendiamo quindi la nostra pirofila dove si cuoceranno le nostre lasagne, e mettiamo un cucchiaio di besciamella sotto poi mettiamo le nostre lasagne, e sopra un po’ di zucchine e di fiocchi di latte.

Continuiamo questa operazione fino alla fine dei nostri ingredienti, solamente nell’ultimo strato metteremo la besciamella avanzata, ed una bella manciata di parmigiano.

Inforniamo il tutto quando è bello caldo a 200 gradi per almeno 25 minuti, ma regoliamoci in base al nostro forno e quando la superficie è bella dorata, ovviamente possiamo anche mettere un po’ di grill negli ultimi minuti di cottura.

Ecco che il nostro piatto della domenica è pronto e non serve sentirci troppo in colpa, perchè veramente buonissimo ma allo stesso tempo anche molto light, provare per credere!