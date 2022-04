Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nostra amata soap opera che si svolge nel noto grande magazzino milanese.

Anche oggi, 28 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, la soap opera tutta italiana che incanta il pubblico da casa ormai da moltissimi anni.

Come stiamo vedendo, in questo momento, forse perchè iniziano ad essere le ultime puntate di questa stagione, si stanno intrecciando veramente moltissime storie, quindi non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo meglio.

Il paradiso delle signore: Vittorio rinuncia a lei

Iniziamo con il dire che Stefania è assolutamente sotto ricatto e qualsiasi cosa deciderà di fare sarà utilizzata da parte della sorellastra, Gemma a suo piacimento, perchè l’ha minacciata di dire tutto quello che sa su Gloria se non lascerà Marco.

Stefania, infatti, lo allontanerà e rinuncerà anche ad una proposta di matrimonio, mettendo via il bellissimo anello che lui aveva acquistato per la sua amata, ma sarà veramente finita tra i due innamorati?

Per quanto riguarda Vittorio è rimasto senza parole per la decisione presa da Dante, ovvero rinunciare al Paradiso e chiedere scusa allo staff per quello che ha detto e fatto, forse è veramente innamorato di Beatrice.

Il Conti, capisce quando è difficile anche per l’amata cognata stare lontano dal Romagnoli, e farà di tutti per vederli nuovamente insieme, anche se lo non avrebbe mai immaginato.

Per quanto riguarda Ferdinando, intanto decide di fare una proposta a Ludovica, ovvero un bellissima viaggio in Grecia, per consolarla della decisione presa da Marcello, e la ragazza accetterà questa proposta particolare.

Arrivando al matrimonio di Anna e Salvatore, è sempre più vicino ed i due non vedono l’ora che succeda, e del tutto inaspettata, ricevono una bellissima sorpresa da parte di Irene.

Perchè la piccola si è affezionata tantissimo ad Agnese e vuole trasferirsi a Milano, insomma quello che tutti speravano e che permetterà a questa famiglia di vivere insieme.

Mentre a Villa Guarnieri sta succedendo veramente, ovvero Umberto lascia Adelaide e corre dalla sua amata Flora, che è riuscito a fermare all’ultimo momento, e adesso è convinto di portare avanti il suo amore per lei.

Anche se la Contessa non sarà assolutamente d’accordo e dovrà lasciare la bellissima Villa Garnieri, la donna ovviamente capisce che i sentimenti del cognato sono sinceri e molto forti, ma non vuol dire che non si vendicherà.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.