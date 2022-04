Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo nella nuova edizione della soap opera turca che tanto piace al pubblico a casa.

Anche oggi, 28 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata della nostra soap opera Brave and Beautiful, che parla delle vicende, molto intrecciate e complicate di due famiglie importanti.

Troviamo sotterfugi, vendette, omicidi e quant’altro, riuscendo a tenere alta l’attenzione per tutta la durata del programma, ma vediamo insieme che cosa ci aspetta per oggi.

Brave and Beautiful: Suhan deve confessarlo

Iniziamo con il capire che cosa è successo a Sirin, che in un primo momento era stata scoperta da Riza mentre stava vedendo tra le sue cose, e poi era scomparsa, ed è stata ritrovata in un bosco, ma ferita.

Ovviamente tutti sono andati alla sua ricerca, quando non rispondeva al telefono, dalla mamma Reyhan, al marito Kemal, e quando le hanno chiesto cosa è successo, trovandola con una ferita, come dicevamo, alla testa, la donna ha risposto che stava facendo una passeggiata nel bosco.

La ragazza ha detto tutta la verità oppure ha mentito per nascondere qualcosa? Magari non vuole dire nulla per proteggere l’ex galeotto ed evitargli conseguenze importanti per il gesto che ha fatto?

Per quanto riguarda Suhan è in dolce attesa ma al momento non ha detto nulla al padre del piccolo, ovvero Cesur, e sono a conoscenza della gravidanza, solamente l’amica del cuore, Sirin, ed il fratello Korhan.

Dato che Suhan ha appena divorziato dal marito, e dato i loro rapporti particolari, per il momento non vuole dire nulla all’amato, ma il marito della sorella è assolutamente convinto che deve essere informato di quanto sta accedendo.

E visto che la donna non ci pensa assolutamente, il Korlundag junior decide di prendere lui l’iniziativa, e per questo motivo prende sia Suhan che Cesur e li chiude in una stanza, obbligandoli, in questo modo al confronto.

La donna non vuole dire che è in dolce attesa, anche se sono costretti a parlarsi, data la particolare situazione in cui si ritrovano, per colpa del marito di Cahide, Korhan, spera veramente che parlandosi tutto si possa risolvere, ma forse non è proprio così e potrebbe succedere di peggio.

Per il momento non sappiamo di preciso come andrà ma possiamo attendere per vedere le nuove puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.