Una vita anticipazioni: Aurelio e Genoveva sono amanti

Arrivano le nuove anticipazioni della prossima puntata di Una Vita: Aurelio e Genoveva sono ormai amanti, come reagirà Felipe?

Puntuali come sempre, arrivano le nuove anticipazioni del prossimo episodio di Una Vita. La serie tv spagnola ha letteralmente fatto breccia tra milioni di telespettatori italiani i quali, incantati dalle rocambolesche vicende dei protagonisti, non vedono l’ora di sapere cosa succederà a breve.

Dalla Spagna, infatti, arrivano importantissime novità che ci daranno un assaggio di quello che sarà il prossimo episodio della soap opera iberica. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, infatti, Aurelio e Genoveva sono ormai amanti a cielo aperto. Cos’hanno in mente i due e come reagiranno Anabel e Felipe?

Aurelio e Genoveva sono amanti: le anticipazioni di Una Vita

Continuano i clamorosi colpi di scena in Una Vita. Nel quartiere di Acacias ormai succede di tutto e i sotterfugi dei protagonisti della serie tv spagnola più amata nel Bel Paese incuriosiscono i telespettatori. Anche nella prossima puntata, infatti, gli amanti della soap opera non rimarranno delusi grazie agli innumerevoli colpi di scena.

Dopo dubbi e incertezze, ora Anabel è ormai sul piede di guerra con suo padre, contrario alla storia della giovane con Aurelio. Lei è infatti decisa a sposarlo, non appena avrà risolto tutti i problemi con la sua famiglia, e ha assicurato di voler scappare, se necessario.

Dunque, Anabel è ben decisa a rinunciare a tutto pur di andare via e sposare il giovane Aurelio, ma il Quesada non sembra altrettanto deciso. Anzi, alla Bacigalupe sta per arrivare la voce secondo cui Aurelio e Genoveva sono amanti. Ormai lo sanno tutti ed è questione di ore prima che la notizia arrivi alla giovane.

Intanto Alodia e Ignacio hanno concluso la loro cena romantica. Il giovane ha ricominciato a frequentare le vecchie, losche, amicizie. A scoprirlo è la stessa Alodie, che lo vede incontrarsi con una persona piuttosto sospetta e poco raccomandabile. Dunque, la giovane deciderà di seguirlo e capire di più su quello che ha in mente.

Alodia sembra essere perdutamente innamorata di Ignacio, nonostante gli avvertimenti di Casilda e Fabiana. Le due hanno infatti scoperto la relazione segreta tra il giovane e la cameriera, ma capiranno subito che non potranno far cambiare idea all’innamorata. Intanto Ignacio, scoperto di essere spiato da Casilda, la afferrerà ad un braccio e, baciandola, le dichiarerà il suo amore.