A muso duro, arriva la nuova fiction con Flavio Insinna: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo progetto di Rai 1.

Saldo alla conduzione de L’Eredità, Flavio Insinna è tornato protagonista sul piccolo schermo anche come attore, dove è ritornato ad avere il ruolo del capitano Anceschi nella tredicesima stagione di Don Matteo.

Non finiscono qui però i progetti di Insinna, perché presto si presenterà con un nuovo ruolo da protagonista nella fiction A muso duro; ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1.

A muso duro, la fiction con Flavio Insinna: tutto quello che c’è da sapere

La nuova fiction racconterà la storia del dottor Antonio Miglio, studio e dirigente dell’INAIL, l’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro. Ad interpretare il protagonista sarà dunque Insinna, che si prepara ad una performance sorprendente per portare sul piccolo schermo tutto l’impegno di Miglio nei confronti dei disabili.

Nel corso delle varie puntate della fiction, si vedrà infatti tutto il lavoro fatto dal dottore per dare vita alla prima edizione dei Giochi Paraolimpici, in concomitanza con le Olimpiadi di Roma.

L’evento fu davvero pazzesco, con diverse persone con disabilità che poterono finalmente gareggiare per la prima volta come veri e propri atleti, senza subire il peso dei loro problemi fisici; i Giochi Paraolimpici si svolgono ancora oggi e spessissimo regalano grandi soddisfazioni a tutto il pubblico italiano per le vittorie degli atleti azzurri.

Alla regia della fiction, che farà il suo esordio su Rai 1 in un giorno simbolico come il 1 maggio (festa dei lavoratori) ci sarà Marco Pontecorvo, conosciuto per il suo lavoro dietro alla telecamere delle prime due stagioni di Nero a metà; nel cast al fianco di Insinna troviamo poi nomi del calibro di Luca Angeletti, Claudia Vismara, Paola Minaccioni e Massimo Wertmuller.

Una fiction veramente attesissima, che si prepara ad emozionare il pubblico lanciando un grandissimo messaggio a tutti quanti; la performance di Insinna nei panni del protagonista sarà sicuramente decisiva e, da quanto visto dagli spot promozionali, sembra promettere davvero bene.