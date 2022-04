Amici, ricordate Marta Gerbi? Eccola oggi, incredibile! Come si è evoluta la carriera dell’ex-allieva del talent show.

Dall’inizio del ‘2000, la scuola di Maria De Filippi ha sfornato talenti a non finire in ogni ambito artistico; sin da quando si chiamava Saranno Famosi, gli allievi brillanti non sono mai mancati.

Chi più, chi meno, tutti hanno avuto delle possibilità dopo aver partecipato al programma; ma vi ricordate di Marta Gerbi, una vecchia allieva del talent show? Eccola oggi, davvero incredibile come si è evoluta la sua carriera.

Amici, ricordate Marta Gerbi? Eccola oggi, incredibile!

Classe ’84, la Gerbi è stata una delle primissime allieve della scuola di Maria De Filippi, avendo partecipato alla seconda edizione del talent show; con la sua voce, la cantante già ai tempi entusiasmò tutti quanti.

La sua carriera è proseguita, nonostante si sia sviluppata lontana dai riflettori; dopo essersi laureata, Marta è diventata anche un’esperta vocal trainer ed ha messo su famiglia.

Dopo tanti anni, Marta ha avuto modo anche di incontrare di nuovo Maria De Filippi, nel modo forse migliore possibile; a raccontare il retroscena è stata tempo fa la stessa conduttrice in un’intervista a Domenica In.

Durante i colloqui per scegliere i vocal coach di Amici infatti, si è presentata una ragazza incinta che Maria conosceva bene; si trattava proprio della Gerbi, che dopo aver fatto parte della scuola come allieva è diventata una coach.

“Me la ricordavo, quando l’ho vista era incinta. Mi ha spiegato che insegna canto ai ragazzi. Io ero molto contenta. Ha lavorato con me e mi ha fatto molto piacere. È tornata dove era partita e mi ha fatto veramente piacere” le parole nell’intervista di Maria De Filippi, felice e sicuramente orgogliosa del percorso fatto da una delle ‘sue’ ragazzze.

Tra impegni lavorativi e anche familiari, Marta si è sicuramente tolta parecchie soddisfazioni e, guardando indietro a quella ragazza che era quando ha partecipato ad Amici, sarà sicuramente contenta e fiera di quanto è riuscita a costruire con tanta bravura e impegno.